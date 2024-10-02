Ελένη Πετρουλάκη: «Το να νιώθει μια γυναίκα επιθυμητή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες»

Ανοιχτή επικοινωνία με τον κόσμο μέσω των Social Media της έχει η Ελένη Πετρουλάκη και πολλές φορές όταν δέχεται παρόμοιες ερωτήσεις από πολύ κόσμο κάνει και κάποια πιο γενικά ποσταρίσματα με τις δικές της απόψεις.

Ένα από αυτά αφορούσε τη γυναικεία θηλυκότητα και το πώς μπορεί μια γυναίκα να είναι επιθυμητή. «Με αφορμή κάποια μηνύματά σας που αφορούν την γυναικεία θηλυκότητα ....δίνω την απάντησή μου .... Θέλω και τη δική σας άποψη.

Πώς μπορεί μια γυναίκα να είναι επιθυμητή;

Εγώ θεωρώ ότι το να νιώθει μια γυναίκα επιθυμητή μπορεί να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που συνδέονται τόσο με τον εσωτερικό της κόσμο όσο και με την εξωτερική της εικόνα» γαράφει η Ελένη Πετρουλάκη και συνεχίζει:

Κάθε γυναίκα εκφράζει τη θηλυκότητά της με διαφορετικό τρόπο!

Η θηλυκότητα μπορεί να είναι κάτι βαθιά προσωπικό και να μην εξαρτάται από εξωτερικές μορφές. Το πιο σημαντικό είναι να εκφράζεται με έναν τρόπο που την κάνει να νιώθει άνετα και σε σύνδεση με τον αληθινό της εαυτό.

Η αίσθηση το να είμαστε επιθυμητές ξεκινά από το πώς βλέπουμε τον εαυτό μας! Όταν μας αγαπάμε και μας αποδεχόμαστε αυτό αντανακλάται στους άλλους και τους προσελκύει.

Η αυτοπεποίθηση είναι ελκυστική! Η αυτοεκτίμηση σημαντική και απαραίτητη!

Όταν μια γυναίκα φροντίζει τον εαυτό της καθημερινά αυτό ενισχύει την αυτοεκτίμησή της. Η αυθεντικότητα της κάθε γυναίκας την κάνει μοναδική και ξεχωριστή!

Όλες οι γυναίκες είμαστε όμορφες ! Το εννοώ αυτό και το πιστεύω»

