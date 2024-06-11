Για την ξαφνική και όχι ευχάριστη δημοσιότητα που πήρε η Μαρία Λουίζα Βούρου την εποχή που ο πατέρας της Γιάννης Βούρος έκανε τεστ DNA αμφισβητώντας την πατρότητά της μίλησε σήμερα στην Όλγα Λαφαζάνη και την εκπομπή «Happy Day» ανάμεσα σε πολλά άλλα.

«Όταν βγήκε το τεστ DNA με τον μπαμπά μου, έπαθα σοκ. Ήταν δύσκολο να βλέπεις τη ζωή σου να παίζει στα κανάλια, ενώ δεν είσαι σε αυτό τον χώρο» Είπε αρχικά και συνέχισε: «Το να βλέπω στην τηλεόραση τη ζωή μου όλη να προβάλλεται και να ακούω και απόψεις, που πολλές ήταν κακές άνευ λόγου, προς τη μητέρα μου κυρίως. Δεν μου άρεσε, με ζόριζε να σχολιάζουν τη ζωή μου ενώ δεν με ξέρουν».

«Πριν τρία χρόνια ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για εμένα. Έχασα τον πατριό που με μεγάλωσε. Εκείνος μου έδωσε τις αρχές και τις αξίες μου. Ήταν πολύ δύσκολα, γιατί ήταν πολύ ξαφνικό. Ήταν μεγάλο στήριγμα και ο μόνος που με καταλάβαινε γενικότερα», εξομολογήθηκε στην πρωινή εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πώς επηρεάζονται οι διατροφικές της συνήθειες από τη στενοχώρια και το στρες:

«Έχει υπάρξει στη ζωή μου περίοδος που είχα χάσει αρκετά κιλά από στεναχώρια. Ήταν για ένα συγκεκριμένο διάστημα και μετά επανήλθα. Είχα κάποια οικογενειακά θέματα, τα οποία με είχαν στρεσάρει. Όταν αγχώνομαι ή όταν είμαι στεναχωρημένη, δεν θέλω να φάω. Μου γίνεται το στομάχι κόμπος. Δεν δέχονται bullying μόνο όσοι έχουν παραπάνω κιλά, δέχονται και οι αδύνατοι»

