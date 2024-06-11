Για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία ο Moby περιοδεύει στην Ευρώπη και τα έσοδα από τις συναυλίες του θα τα διαθέσει όλα για τα δικαιώματα των ζώων που, όπως λέει ο ίδιος, είναι πλέον η πραγματική του δουλειά.

Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, άλλωστε οι λέξεις «ANIMAL» και «RIGHTS» είναι γραμμένες με κεφαλαία στα τατουάζ που έχει στα μπράτσα του, ενώ πίσω από τον λαιμό του έχει τατουάζ "Vegan for Life" .

«Είμαι βίγκαν 37 χρόνια τώρα. Ο σκοπός της ζωής μου είναι να δουλεύω για τα δικαιώματα των ζώων. Δεν βλέπω πλέον ως επάγγελμα τη μουσική. Η μουσική έχει γίνει ένα ευχάριστο, ήρεμο καταφύγιο», λέει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο AFP.

Πριν από 25 χρόνια το άλμπουμ «Play» του Μoby, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα στα 58 του χρόνια ο καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής επιστρέφει στην Ευρώπη για επτά εμφανίσεις και τα έσοδά τους πρόκειται να τα μοιράσει σε οκτώ ή εννιά οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων ή για το περιβάλλον.

Οι ημερομηνίες πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ο Moby δηλώνει έτοιμος να παίξει επιτυχίες κυρίως από τα άλμπουμ του «Play» και «18».

«Είναι αυτά που θέλει να ακούσει το κοινό. Όταν πηγαίνω να δω τα αγαπημένα μου συγκροτήματα, είναι πολύ δυσάρεστο να μην παίξουν τα τραγούδια που γνωρίζω κι αγαπώ. Μου φαίνεται εγωιστικό», λέει.

Χαρακτηριστικά αναφέρει τους Radiohead, που αρνούνται να παίξουν την μεγαλύτερη επιτυχία τους, «Creep».

«Αυτό είναι υπέροχο τραγούδι. Αρέσει στον κόσμο. Αν μπορείς να κάνεις κάποιον να χαρεί, γιατί να μην το παίξεις;», αναρωτιέται.

Η άποψή του αυτή είναι βιωματική και παραπέμπει στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως μέλους συγκροτημάτων της πανκ στη Νέα Υόρκη.

«Θυμάμαι μια εμφάνιση σε κινεζικό εστιατόριο όπου υπήρχαν τέσσερα άτομα στο συγκρότημα και δύο στο κοινό...Ποτέ δεν περίμενα ότι θα έκανα μουσική που θα αναγνώριζε ο κόσμος και θα του άρεσε».

Ο Τραμπ μισεί τα ζώα

Τον περισσότερο χρόνο του αυτές τις ημέρες τον περνά κάνοντας λόμπινγκ στους πολιτικούς για τα δικαιώματα των ζώων.

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι καλών προθέσεων στη σημερινή κυβέρνηση στην Ουάσινγκτον, λέει, αλλά σε μια χρονιά εκλογών τρέμουν μήπως κάνουν κάτι που θα βοηθήσει στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

«O Ντόναλντ Τραμπ είναι στ'αλήθεια ψυχοπαθής. Είναι γνωστό ότι μισεί τα ζώα. Η πρώην σύζυγός του λέει ότι είχε πάει στο σπίτι τους έναν σκύλο κι ο Τραμπ απείλησε να τον σκοτώσει. Μισεί τα ζώα γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα γι΄αυτόν».

Ο Moby θεωρεί ότι έγινε βίγκαν εξαιτίας της τραυματικής παιδικής του ηλικίας: ο πατέρας του σκοτώθηκε μεθυσμένος σε τροχαίο, ο ίδιος κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην παιδική του ηλικία και ντρεπόταν που ήταν φτωχός.

«Έμαθα από πολύ μικρή ηλικία να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, ενώ τα ζώα είναι πολύ προβλέψιμα», εξηγεί.

Υπήρχε μια περίοδος που ασχολούνταν ακόμη πιο ενεργά με τα ζώα. Επισκεπτόταν ζώα κατά την μεταφορά τους στα σφαγεία--για να "είναι μάρτυρας", να τους προσφέρει στιγμές καλοσύνης πριν από τον θάνατό τους.

Λέει ότι εξαιτίας του οι εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος αναγκάστηκαν να αλλάξουν το ωράριο παραδόσεων των ζώων μετακινώντας το μέσα στη νύχτα.

«Ελάχιστοι άνθρωποι προτίθενται να ξυπνήσουν στις 2:30 πμ και να οδηγήσουν μέχρι την άλλη άκρη της πόλης για να βρίσκονται εκεί μέσα σε συνθήκες πολικού ψύχους. Αυτό τον γύρο τον κέρδισαν».

Σήμερα ο Moby προσπαθεί να προσεγγίζει τον ακτιβισμό του «με πολύ στρατηγικό τρόπο».

«Σημαίνει ότι ασχολείσαι με την πολιτική, την φιλανθρωπία, τη συγκέντρωση κεφαλαίου για τις νεοσύστατες εταιρείες βίγκαν προϊόντων, με τα μέσα ενημέρωσης. Προσπαθώ να εντοπίζω ό,τι βρίσκεται αισθητά μακριά από το κατεστημένο και να αναζητώ τρόπους να βοηθήσω», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

