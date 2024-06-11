«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Η μαγειρική θέλει φαντασία- Δείτε το trailer

Ο Δημήτρης και η μητέρα του, η κα Μαρία, το ζευγάρι που άνοιξε την αυλαία του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» στην αρχή της σεζόν επανήλθαν στα special επεισόδια και έφτασαν στις τέσσερις νίκες συνολικά.

Σήμερα, η κα Μαρία έχει αντίπαλο άλλη μία δυναμική μαμά, την Ελίζα που βάζει στη μάχη της κουζίνας, την κόρη της Νάιρα.

Η κα Μαρία ξεκινά να δίνει οδηγίες στον γιο της για να μαγειρέψει «κοτομπουκιές με πατατοσαλάτα» και ελπίζει ότι και στο σημερινό επεισόδιο ο Δημήτρης θα την βγάλει ασπροπρόσωπη.

Στη συλλογή των υλικών όμως, ξεχνούν το βασικότερο για το πανάρισμα του κοτόπουλου και η συνταγή κινδυνεύει με αποτυχία. Θα καταφέρουν να στείλουν στον Έκτορα ένα αξιοπρεπές πιάτο και να αποσπάσουν τα θετικά του σχόλια;

Η τραγουδίστρια Νάιρα Αλεξοπούλου με τη μαμά Ελίζα, σε προηγούμενα επεισόδια της Μαμάς, είχαν κερδίσει 5 φορές και ο Μάρκος τις υποδέχεται για ακόμη μία φορά στην κουζίνα.

Οι δυο τους δίνουν ρεσιτάλ στο τραγούδι και το χορό και στη συνέχεια, σηκώνουν μανίκια και ρίχνονται στη μαγειρική για να ετοιμάσουν «σπαγγέτι πουτανέσκα με σαλάτα παντσανέλα».

Όμως η Νάιρα δεν ακούει την Ελίζα και η τελευταία εκνευρίζεται. Πώς θα λήξει η σημερινή τους συνεργασία;

Ο Έκτορας είναι αυτός που τελικά θα αποφασίσει ποιο από τα δύο παιδιά που διαγωνίζονται θα αναφωνήσει «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»!

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.