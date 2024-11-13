My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Nικήτρια η Μαρία- Αποχώρησε η Σοφία Ζαριφόπουλος

Η πασαρέλα του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ σήμερα γέμισε από γοητευτικές γυναίκες για το Gala Femme Fatale.

Στην κορυφή της βαθμολογικής κατάταξης βρέθηκε η Μαρία Παπαγρηγορίου η οποία και κέρδισε την επιταγή των 2.500 ευρώ. Στις τελευταίες θέσεις του πίνακα βρέθηκαν η Έλλη, η Άννα και η Σοφία Ζαριφόπουλος η οποία και αποχώρησε.

Οι διαγωνιζόμενες σήμερα έφεραν ενδιαφέρουσες εικόνες ωστόσο δεν ήταν όλες εντός concept. Από τα highlights του Gala ήταν το τάνγκο της Σέβης με τον γοητευτικό παρτενέρ αλλά και η ιδιαίτερη διάλεκτος που ανέπτυξε η Έλλη για να περιγράψει τη βαθμολογία που έλαβε.

Η Μαρία μπορεί σήμερα να μην ήταν σε μία δυνατή της μέρα ωστόσο ένα σερί καλών εμφανίσεων την έφερε στην πρώτη θέση και την έχρισε νικήτρια της εβδομάδας.

Η Έλλη, η Άννα και η Σοφία Ζαριφόπουλος βρέθηκαν μπροστά στις υπόλοιπες fashionistas οι οποίες στήριξαν με την ψήφο τους την Έλλη.

Στη συνέχεια οι δύο υποψήφιες προς αποχώρηση ήρθαν μπροστά στην κριτική επιτροπή η οποία αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στην Άννα.

Η Σοφία Ζαριφόπουλος ευχαρίστησε συγκινημένη τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες και αποχώρησε από τον διαγωνισμό.

Δείτε τα αποσπάσματα:

Νικήτρια η Μαρία Παπαγρηγορίου:

Η Σοφία Ζαριφόπουλος αποχωρεί:

Οι διαγωνιζόμενες στηρίζουν την Έλλη:

Το τάνγκο της Σέβης:

Η «διάλεκτος» της Έλλης για τις βαθμολογίες:

Πηγή: skai.gr

