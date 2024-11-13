Αθηνά Οικονομάκου: Η ζωή προχωράει και πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας

Και μόνο που βλέπει κανείς το ύφος της είναι σίγουρο πως καταλαβαίνει πως της είναι δύσκολο και προφανώς για να φτάσει σε αυτό το σημείο το έχει σκεφτεί καλά. Η Αθηνά Οικονομάκου ανακοίνωσε χθες βράδυ ξαφνικά πως κλείνει την πρώτη εταιρεία που άνοιξε, αυτή με τα κοσμήματα. Ιδιαίτερα φορτισμένη με ένα ποστ στο προσωπικό της Instagram έκανε την ανακοίνωση λέγοντας:

«Γεια σας, εγώ είμαι εδώ εν μέσω φωτογράφισης Project Soma, ωστόσο ήρθε η ώρα να κάνω μία πολύ μεγάλη ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση που δεν την περιμένατε και έχει να κάνει με το All Over. Το πρώτο μου παιδάκι λοιπόν, το πρώτο μου δημιούργημα, το brand με τα κοσμήματα που γεννήθηκε το 2015, μεγάλωσε, ωρίμασε, ενηλικιώθηκε και ήρθε η ώρα να το αφήσω να φύγει» είπε αρχικά η Αθηνα και συνέχισε:

«Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Κλείνει ένας πολύ μεγάλος κύκλος για εμένα, ένας κύκλος εννέα ετών και ήρθε η ώρα να το αποχαιρετήσω με πολλή αγάπη. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό. Θα σας πω από εδώ και πέρα τι σημαίνει αυτό, το σίγουρο είναι ότι νέα συλλογή δε θα βγει οπότε σας περιμένουμε».

Η ηθοποιός εξήγησε πως όλα τα κοσμήματα και τα δείγματα που δεν έχουν «βγει» στο κοινό θα διατίθενται σε χαμηλές τιμές από αύριο στο κατάστημα με τα ρούχα της, για 4 ημέρες, ενώ παραδέχεται πως λόγω έλλειψης χρόνου δεν έχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί παραπάνω με το συγκεκριμένο brand και αυτό έπαιξε τον ρόλο του στο να το κλείσει τελικά:

«Η ζωή προχωράει και πρέπει να κάνουμε τις επιλογές μας. Οπότε αποφάσισα με πολύ μεγάλη δυσκολία να κλείσω αυτό το κεφάλαιο στη ζωή μου» ολοκλήρωσε.

