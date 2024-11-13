Survivor: Μια κρίσιμη διαπραγμάτευση

Η αλλαγή στις ομάδες στο Survivor στον ΣΚΑΪ έφερε στο φως αρκετές συζητήσεις που είχαν γίνει μεταξύ των παικτών.

Κατηγορίες για μαγειρέματα και για διπροσωπία ήρθαν στο προσκήνιο προκαλώντας τις ανάλογες αντιδράσεις.

Στα χθεσινά έπαθλα οι νίκες μοιράστηκαν μεταξύ των Κίτρινων και των Πράσινων, οι οποίοι απόψε θα διεκδικήσουν κάτι πιο... χαλαρωτικό!

Η σκηνή των Διαπραγματεύσεων είναι έτοιμη να υποδεχτεί δύο Survivors.

Δεν θα είναι όμως οι Αρχηγοί εκείνοι που θα περάσουν στο εσωτερικό της...

Ο Γιώργος Λιανός ζητάει από τους Τίγρεις και τους Αετούς να υποδείξουν εκείνον τον Survivor που θεωρούν «λιγότερο ομαδικό παίκτη». Ποια ονόματα θα ακουστούν και τι Διαπραγμάτευση θα γίνει;

Τα Παιχνίδια επιστρέφουν και οι Survivors διασκεδάζουν με ερωτήσεις και απαντήσεις που οδηγούν σε απολαυστικά έπαθλα!

Πηγή: skai.gr

