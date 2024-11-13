Η απρόσμενη αποχώρηση του Αναστάση, στο προηγούμενο επεισόδιο, προκάλεσε αναστάτωση στην ομάδα των ταξιδιωτών. Συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και μπορούν να φύγουν ανά πάσα στιγμή.

Στο αποψινό παιχνίδι συμμετέχουν μόνο όσοι ξόδεψαν τα λιγότερα χρήματα κατά τη διάρκεια του Tempting Fortune. Το έπαθλο είναι διπλό, καθώς ο νικητής θα κερδίσει χρήματα αλλά θα εξασφαλίσει και τη συμμετοχή του στον τερματισμό. Ποιος θα είναι ο τυχερός της σημερινής μέρας;

Οι δοκιμασίες όμως δεν τελειώνουν εδώ: μία απόφαση, που πρέπει να πάρουν οι διαγωνιζόμενοι στη συνέχεια, θα αλλάξει εντελώς τη σύνθεση της ομάδας. Κάποιοι αποφασίζουν να ρισκάρουν και το ρίσκο οδηγεί στην αποχώρηση…

Ποιος εγκαταλείπει το Tempting Fortune λίγες μέρες πριν το τέλος; Γιατί η Ειρήνη έρχεται σε αντιπαράθεση με την Όλγα και τι ρόλο παίζει ο Gogos σ’ αυτή τη διαφωνία; Πόσοι ταξιδιώτες θα φτάσουν στο τέλος της διαδρομής;

