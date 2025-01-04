Έφτασε η ώρα για την ανάδειξη της μεγάλης νικήτριας του My Style Rocks!

Η Νικολέτα Κυριακίδη, η Έλλη Μπαλτά, η Μαρία Παπαγρηγορίου, η Κατερίνα Πεφτίτση και η Σοφία Χριστοδούλου είναι οι διεκδικήτριες του τίτλου της «βασίλισσας του στιλ» και του επάθλου αξίας 30.000 ευρώ!

Οι διαγωνιζόμενες, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν με το προσωπικό τους στιλ και το ταπεραμέντο τους, πρέπει σήμερα να βάλουν τα δυνατά τους για να αποδείξουν πως αξίζουν το στέμμα!

Στην πρώτη εμφάνισή τους οι fashionistas θα πρέπει να ετοιμάσουν looks που θα βασίζονται σε μία από τις δοκιμασίες της σεζόν, παρουσιάζοντάς τα με μία νέα προσέγγιση. Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων και της βαθμολόγησης οι τέσσερις διαγωνιζόμενες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στην επόμενη φάση.

Η δεύτερη εμφάνιση των fashionistas γίνεται με θέμα «gala». Οι διαγωνιζόμενες επιλέγουν ένα από τα Gala της σεζόν και φέρνουν ένα νέο look με αναθεωρημένο concept. Σε αυτό το σημείο, με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης από τις διαγωνιζόμενες και από τον Στέλιο Κουδουνάρη, την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα, θα αναδειχθεί η τριάδα του τελικού.

Οι τρεις διαγωνιζόμενες που θα προκριθούν στην τρίτη φάση του τελικού θα πρέπει να παρουσιάσουν εκείνο του look το οποίο θεωρούν ως το πιο αντιπροσωπευτικό του στιλ τους. Εκείνη τη στιγμή θα απευθυνθούν στο τηλεοπτικό κοινό και θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές για την live ψηφοφορία.

Ποια θα στέψει το τηλεοπτικό κοινό «Βασίλισσα του στιλ» στην όγδοη σεζόν του My Style Rocks;



MY STYLE ROCKS

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 17.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.