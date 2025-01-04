Τζακ Νίκολσον: Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας απολαμβάνει την αγκαλιά της κόρης του

Αν και οι συνάδελφοί του Αλ Πατσίνο (Al Pacino) και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Robert De Niro) συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν σε ταινίες, ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ, Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson), έχει επιλέξει έναν πιο ήρεμο τρόπο ζωής. Έχοντας αποσυρθεί από την υποκριτική αρκετά χρόνια ο θρυλικός ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει την ζωή του στην πολυτελή έπαυλη που απέκτησε το 1975, στο Λος Άντζελες.

Η τελευταία εμφάνιση στη μεγάλη οθόνη ήταν στη ρομαντική κωμωδία «How Do You Know» του 2010, με συμπρωταγωνιστές τους Όουεν Γουίλσον (Owen Wilson) και Ρις Γουίδερσπουν (Reese Witherspoon). Το 2017 φήμες τον ήθελαν να επιστρέφει για να πρωταγωνιστήσει στο ριμέικ της γερμανικής κωμωδίας «Toni Erdmann», ωστόσο, ο ηθοποιός δεν προχώρησε στη συνεργασία.

Πριν από λίγες ώρες η κόρη του Λορέιν Νίκολσον (Lorraine Nicholson) μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο στο Instagram όπου τον δείχνει να κοιτάζει το φακό και να είναι χαλαρός στο πλευρό της σύμφωνα με το World of Reel.

«Ο μπαμπάς σου φαίνεται υπέροχος!», έγραψε στα σχόλια η Νάνσι Μέγιερς (Nancy Meyers) η οποία σκηνοθέτησε τον κορυφαίο ηθοποιό στην ταινία «Something's Gotta Give» του 2003.

Ο μουσικός παραγωγός και φίλος του σταρ, Λου 'Αντλερ (Lou Adler) σε παλαιότερη συνέντευξή του στο podcast του Μαρκ Μάρον (Marc Maron), είχε δηλώσει ότι ο Νίκολσον έχει επιλέξει να είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ένας φίλος μου ήθελε να τον συμπεριλάβει σε μια ταινία. Ο Τζακ του είπε: ‘Δεν θέλω να το κάνω. Ξέρεις τι έκανα σήμερα; Κάθισα κάτω από ένα δέντρο και διάβασα ένα βιβλίο'».

Και πρόσθεσε: «Κάνει ό,τι πραγματικά θέλει. Επιθυμεί να ήρεμος, να τρώει ότι θέλει και να ζει όπως θέλει».

