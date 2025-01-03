Η νέα χρονιά για το Happy Traveller ξεκινά με ένα συναρπαστικό ταξίδι στη Νοτιοανατολική Ασία, στην καταπράσινη Καμπότζη.

Στο Α’ Μέρος, την Κυριακή 5 Ιανουαρίου, οι ταξιδιώτες μας αρχίζουν την περιήγησή τους από την πρωτεύουσα της Καμπότζης, Πνομ Πεν. Στο «διαμάντι της Ασίας», επισκέπτονται την όμορφη πλατεία Botum και συνεχίζουν στο Βασιλικό Παλάτι αλλά και τη Βασιλική Πλατεία έξω από την εντυπωσιακή πύλη Βικτώρια. Πηγαίνουν στο Εθνικό Μουσείο που είναι και το κορυφαίο ιστορικό και αρχαιολογικό μουσείο της χώρας, ανεβαίνουν στα παραδοσιακά τουκ τουκ και φτάνουν μέχρι το Μνημείο Ανεξαρτησίας. Περπατούν στη ρωσική αγορά που είναι ένα πολυσύχναστο μέρος γεμάτο κόσμο και μπορείς να βρεις ρούχα, φαγητό και αναμνηστικά. Η επόμενη στάση τους είναι στη φυλακή γενοκτονίας και σε χώρους εκτελέσεων όπου μαθαίνουν την ιστορία της Καμπότζης κατά τη διακυβέρνηση από τους Ερυθρούς Χμερ και τον εμφύλιο πόλεμο τη δεκαετία του 1970. Φτάνουν μέχρι τον Ναό του Λόφου που είναι ο ψηλότερος και πιο σημαντικός ναός στην πρωτεύουσα της Καμπότζης. Τέλος, επισκέπτονται την παλιά αγορά και την πολυσύχναστη νυχτερινή αγορά με τους πάγκους και τα λαχταριστά street food.

Στο επόμενο επεισόδιο, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα συνεχίζουν το ταξίδι τους στην εντυπωσιακή Καμπότζη, κάνοντας ένα οδοιπορικό στην επαρχία της χώρας.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

