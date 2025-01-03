Τζένη Μελιτά: Μπήκε στην κουζίνα και...κατέστρεψε τη μους!

Σηκώθηκε να βοηθήσει τη μαγείρισσα της εκπομπής Πρωίαν σε είδον η Τζένη Μελιτά και μάλλον καλύτερα να είχε μείνει στη θέση της απέναντι από τον Φώτη Σεργουλόπουλο, απολαμβάνοντας την παρέα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου που βρισκόταν καλεσμένος στο πλατό του Πρωίαν σε είδον.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε δίπλα στην Γωγώ Δελογιάννη την ώρα που έλιωνε τη σοκολάτα για να φτιάξει μια μους για το γλυκό τριπλής σοκολάτας που ετοίμαζε σήμερα ως συνταγή ημέρας. Και κανείς δεν κατάλαβε τι έκανε αλλά η λιωμένη σοκολάτα ξαφνικά κόλλησε και ξανάγινε σφιχτή...

Σοκ για τη μαγείρισσα που ευτυχώς το αντιμετώπισε με χιούμορ. Κι εκείνη και η ίδια η Τζένη Μελιτά που την ΄έκανε με ελαφρά πηδηματάκια αφού την έκανε τη ζημιά και επέστρεψε στη θέση της....

Δείχνοντας τα βήματα η Γωγώ, είπε "Θα κάνουμε οτι δεν συνέβη....." Με την Τζένη να ζητάει οδηγίες ανακατέματος και όλους τους να μην μπορούν να σταματήσουν τα γέλια από το πόσο στραβά πήγε η προετοιμασία του γλυκού με τη Γωγώ και τον Φώτη να προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση....

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.