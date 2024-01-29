Λογαριασμός
My Style Rocks: Πού έδωσε την ψήφο της η Χριστίνα Κοντοβά - Εντάσεις αλλά και γέλιο με το «ψιχαλισμένο πεζοδρόμιο» - Δείτε βίντεο

Η σχεδιάστρια μόδας, Χριστίνα Κοντοβά, ήταν η guest κριτής του σημερινού επεισοδίου

My Style Rocks

Λίγες ημέρες πριν από  τον μεγάλο τελικό του My Style Rocks, το θέμα της ημέρας ήταν το καρό, με τα κορίτσια να προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Η σχεδιάστρια μόδας, Χριστίνα Κοντοβά, ήταν η guest κριτής του σημερινού επεισοδίου.

Η Μορτασία έκανε μια εμφάνιση για πάρτι, η οποία δεν ενθουσίασε την Μιμή και έτσι οι δύο παίκτριες είχαν ένταση μεταξύ τους.

Η Μιμή πήγε στο Λονδίνο στα βραβεία British Fashion Awards, με μια εμφάνιση που ενθουσίασε τη Χριστίνα Κοντοβά.

Την ίδια ώρα, η Διονυσία μας χάρισε το highlight του επεισοδίου χαρακτηρίζοντας το look της Χριστιάννας με «ψιχαλισμένο πεζοδρόμιο».

Παράλληλα και ο Στέλιος Κουδουνάρης είχε εντάσεις σχετικά με το ντύσιμο της Διονυσίας , αλλά και την απόφασή της να πάει στα Εξάρχεια με αυτό.

Η Χριστίνα Κοντοβά χάρισε τον έξτρα βαθμό της στην Απολλεών:

Πηγή: skai.gr

TAGS: My Style Rocks ΣΚΑΪ τηλεόραση
