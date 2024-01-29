Λίγες ημέρες πριν από τον μεγάλο τελικό του My Style Rocks, το θέμα της ημέρας ήταν το καρό, με τα κορίτσια να προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Η σχεδιάστρια μόδας, Χριστίνα Κοντοβά, ήταν η guest κριτής του σημερινού επεισοδίου.
Η Μορτασία έκανε μια εμφάνιση για πάρτι, η οποία δεν ενθουσίασε την Μιμή και έτσι οι δύο παίκτριες είχαν ένταση μεταξύ τους.
Η Μιμή πήγε στο Λονδίνο στα βραβεία British Fashion Awards, με μια εμφάνιση που ενθουσίασε τη Χριστίνα Κοντοβά.
Την ίδια ώρα, η Διονυσία μας χάρισε το highlight του επεισοδίου χαρακτηρίζοντας το look της Χριστιάννας με «ψιχαλισμένο πεζοδρόμιο».
Παράλληλα και ο Στέλιος Κουδουνάρης είχε εντάσεις σχετικά με το ντύσιμο της Διονυσίας , αλλά και την απόφασή της να πάει στα Εξάρχεια με αυτό.
Η Χριστίνα Κοντοβά χάρισε τον έξτρα βαθμό της στην Απολλεών:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.