Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Survivor 2024: Ποιοι θα είναι οι τέσσερις μονομάχοι; - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Survivor

Το χθεσινό Συμβούλιο αποκάλυψε τις εσωτερικές εντάσεις της Μπλε ομάδας.

Η δεύτερη ήττα των Μαχητών οδήγησε στην ανάδειξη του δεύτερου υποψήφιου προς αποχώρηση με το όνομα του Σωτήρη Λαμάι να είναι αυτό που προέκυψε από την κάλπη.

Δείτε το trailer:

Απόψε το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι αυτό που θα «κλειδώσει» την τρίτη υποψηφιότητα ενώ όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα του ή της Mvp της εβδομάδας καθώς και ποιον θα ορίσει 4ο υποψήφιο.

Survivor

Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης δίνοντας έναν ακόμα απολαυστικό αγώνα με έντονες αναμετρήσεις.

Θα καταφέρουν οι Μπλε να γυρίσουν το παιχνίδι και να βγει συνυποψήφιος ένας τουλάχιστον Κόκκινος;

Survivor

Ποιοι θα είναι οι τέσσερις μονομάχοι της Τετάρτης;

Survivor

Survivor

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Survivor 2024 SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark