Survivor 2024: Ποιοι θα είναι οι τέσσερις μονομάχοι; - Δείτε το trailer

Το χθεσινό Συμβούλιο αποκάλυψε τις εσωτερικές εντάσεις της Μπλε ομάδας.

Η δεύτερη ήττα των Μαχητών οδήγησε στην ανάδειξη του δεύτερου υποψήφιου προς αποχώρηση με το όνομα του Σωτήρη Λαμάι να είναι αυτό που προέκυψε από την κάλπη.

Δείτε το trailer:

Απόψε το τρίτο αγώνισμα ασυλίας είναι αυτό που θα «κλειδώσει» την τρίτη υποψηφιότητα ενώ όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα του ή της Mvp της εβδομάδας καθώς και ποιον θα ορίσει 4ο υποψήφιο.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν δυναμικά στο στίβο μάχης δίνοντας έναν ακόμα απολαυστικό αγώνα με έντονες αναμετρήσεις.

Θα καταφέρουν οι Μπλε να γυρίσουν το παιχνίδι και να βγει συνυποψήφιος ένας τουλάχιστον Κόκκινος;

Ποιοι θα είναι οι τέσσερις μονομάχοι της Τετάρτης;

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.