Η δέκατη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks ξεκινά χωρίς νέα είσοδο διαγωνιζόμενης καθώς στο Gala της Παρασκευής (29/11) δεν υπήρξε αποχώρηση. Το γεγονός σχολιάζεται στα παρασκήνια από την Κατερίνα Πεφτίτση και την Άννα. Η Νικολέτα έχασε ένα στοίχημα και αποφασίζει να το ξεπληρώσει…

Ποια διαγωνιζόμενη επισκέπτεται ένα στοιχειωμένο οινοποιείο στο concept της και ποια έχει το copyright στο… sexy;

Δείτε το τρέιλερ:

Η δραστική επέμβαση του Στέλιου Κουδουνάρη στα look της Σοφίας και της Έλλης δημιουργεί ενδιαφέρουσες εικόνες που δίνουν ιδέες.

Η στιλιστική «πινελιά» της Άννας στις μπότες που φοράει σχολιάζεται ποικιλοτρόπως…

Οι καυγάδες μεταξύ των διαγωνιζόμενων την ώρα της ανάθεσης κάνουν τον Στέλιο Κουδουνάρη να φύγει από το βεστιάριο.

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

