Η δέκατη διαγωνιστική εβδομάδα του My Style Rocks ξεκινά χωρίς νέα είσοδο διαγωνιζόμενης καθώς στο Gala της Παρασκευής (29/11) δεν υπήρξε αποχώρηση. Το γεγονός σχολιάζεται στα παρασκήνια από την Κατερίνα Πεφτίτση και την Άννα. Η Νικολέτα έχασε ένα στοίχημα και αποφασίζει να το ξεπληρώσει…
Ποια διαγωνιζόμενη επισκέπτεται ένα στοιχειωμένο οινοποιείο στο concept της και ποια έχει το copyright στο… sexy;
Δείτε το τρέιλερ:
Η δραστική επέμβαση του Στέλιου Κουδουνάρη στα look της Σοφίας και της Έλλης δημιουργεί ενδιαφέρουσες εικόνες που δίνουν ιδέες.
Η στιλιστική «πινελιά» της Άννας στις μπότες που φοράει σχολιάζεται ποικιλοτρόπως…
Οι καυγάδες μεταξύ των διαγωνιζόμενων την ώρα της ανάθεσης κάνουν τον Στέλιο Κουδουνάρη να φύγει από το βεστιάριο.
MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30
- The Voice: Η σκληρή «μάχη» Μάστορα-Μουζουράκη για τις τελευταίες θέσεις στις ομάδες τους, το τσιφτετέλι του Μαζωνάκη και η εξομολόγηση της Παπαρίζου
- Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Μαζί στην πατρίδα της το Γύθειο
- Ασημένια Βουλιώτη: Η ψυχοκόρη που θα γίνει η Μαρινέλλα στην ταινία για τη ζωή του Καζαντζίδη
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.