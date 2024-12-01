Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Πολλοί γνωρίζουν πια την εντυπωσιακή ηθοποιό Ασημένια Βουλιώτη από τον ρόλο της ως Δεσποινιώ στην σειρά «Οι Ψυχοκόρες». Ελάχιστοι όμως ξέρουν πως είναι η δική της φωνή που ερμηνεύει το κλασσικό τραγούδι της Βίκυ Μοσχολιού «Το μονοπάτι» σε διασκευή στους τίτλους αρχής.

Και σίγουρα έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο οι φωνητικές της δυνατότητες στο να καταφέρει να πάρει τον ρόλο της μεγάλη Ελληνίδας τραγουδίστριας της Μαρινέλλας στην ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη που έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα.

Η ίδια η Ασημένια Βουλιώτη βρέθηκε χθες στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για αυτήν την μοναδική ευκαιρία.

«Αυτή είναι μια τρομερή πρόκληση για εμένα. Δε θα ντουμπλάρουν τη φωνή μου» αποκάλυψε αρχικά και συνέχισε: «Ευελπιστώ να ακουμπήσω αυτή τη γυναίκα, είδωλο, μύθο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει τύχει να βρεθώ με τη Μαρινέλλα, θα το ήθελα πάρα πολύ όμως.

Έχω διαβάσει πάρα πολλά για αυτή. Έχω δει πολλά βίντεο με τη ζωή της κατά τη διάρκεια που ήταν με τον Στέλιο Καζαντζίδη – γιατί εμένα αυτό με αφορά. Τη θαυμάζω τρομερά από μικρή, γιατί η μητέρα μου έχει μεγάλο έρωτα μαζί της.

Σκηνοθετεί ο Γιώργος Τσεμπερόπουλος την ταινία. Μου είπαν Μαρινέλλα, έλα να κάνουμε ένα κάστινγκ και έπαθα σοκ. Πέρασε καιρός για να μάθω ότι πήρα τον ρόλο. Με “κοσκίνισαν”. Ήθελαν να δουν πως ερμηνεύω, πως τραγουδάω, γιατί δεν είναι μόνο η ερμηνεία.

Μιλάμε για ένα ρόλο συγκλονιστικό, για μια γυναίκα που έχει αφήσει μύθο. Η Μαρινέλλα είναι σταθμός στη ζωή του Στέλιο Καζαντζίδη».

Ενώ αναφέρθηκε και με τα καλύτερα λόγια και για τον Χρήστο Μάστορα που θα κάνει τον Στέλιο Καζαντζίδη στην πολυαναμενόμενη ταινία:

«Ο Χρήστος Μάστορας είναι φοβερός ηθοποιός, πέρα από την φοβερή του φωνή είναι συγκλονιστικός, μου δίνει πάρα πολλά στη πρόβα. Τώρα είμαστε στη φάση που ξεκινάμε γυρίσματα»

Η ίδια πάντα ήθελε να γίνει ηθοποιός παρά το γεγονός ότι όλοι γύρω της περίμεναν κάτι άλλο από εκείνη:

«Δεν ήθελα να γίνω γιατρός, η κοινωνία και η οικογένεια μου το πρότασσε αυτό. Όταν είσαι καλός μαθητής, όλοι σου λένε ότι πρέπει να γίνεις γιατρός ή δικηγόρος. Εγώ έκανα την ανατροπή και δεν πήγα ποτέ να δώσω Πανελλήνιες, παρότι διάβαζα πολύ» εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη και συνέχισε:

«Ήταν ένα σοκ για τους γονείς μου αλλά για εμένα όχι, γιατί το δούλευα χρόνια μέσα μου και ήξερα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Ο πατέρας μου παρότι στρατιωτικός δεν ήταν αυστηρός, μου έλεγε να κάνω αυτό που θέλω. Πρέπει να ακολουθούμε το ένστικτό μας, είναι αυτό που μας οδηγεί στον σωστό δρόμο»

