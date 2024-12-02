της Μαρίνας Χαραλάμπους

Στο τελευταίο επεισόδιο των Blind Auditions, η ένταση κορυφώθηκε καθώς οι διαγωνιζόμενοι παρουσίασαν ερμηνείες που ενθουσίασαν τους κριτές. Λίγο πριν ολοκληρωθούν οι ομάδες των Μουζουράκη, Μαζωνάκη, Μάστορα και Παπαρίζου, η μάχη για μια θέση σε αυτές έγινε ακόμη πιο σκληρή.

Ένα επεισόδιο γεμάτο ένταση, συγκίνηση και ανατροπές! Υπέροχα ντουέτα, τσιφτετέλια που ξεσήκωσαν τους κριτές αλλά και πολλές αποκαλύψεις ήταν κάποια από τα highlights της βραδιάς.

Οι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή αποφασισμένοι να κερδίσουν μια θέση στην ομάδα του coach που θα τους βοηθήσει να αναδειχθούν.

Ο Στέφανος Μπάρλας κατάφερε να ξεσηκώσει τους coaches με την ερμηνεία του. Δεν δίστασαν να χορέψουν τσιφτετέλι αλλά να απολαύσουν και ένα σφηνάκι…ελαιόλαδο!

Οι coaches διεκδίκησαν την 20χρονη διαγωνιζόμενη από το Μαρόκο - Ο Μάστορας μπλόκαρε για ακόμη μια φορά την Παπαρίζου



Η Αντζελίνα Τάσση τραγούδησε το “Billy Jean”και από τις πρώτες νότες του τραγουδιού εντυπωσίασε τους coaches με τις φωνητικές της ικανότητες.

‘Ολοι οι κριτές γύρισαν τις καρέκλες τους και ξεκίνησε μια πραγματική “μάχη” για το ποιος θα καταφέρει να την διεκδικήσει. Σε μειονεκτική θέση όμως βρέθηκε η ‘Ελενα Παπαρίζου, αφού ο Χρήστος Μάστορας για ακόμη μια φορά ενεργοποίησε το “Block”.



Η αποκάλυψη της Αγγελίνας και η αγάπη της για τη μουσική: “Ο δάσκαλος μουσικής στο δημοτικό μου είπε “εσύ, όταν μεγαλώσεις, δεν θα έχεις πλέον ωραία φωνή”

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του "The Voice" η διαγωνιζόμενη αποκάλυψε πως «Στα 16 μου μετακομίσαμε με τους γονείς μου στην Τουρκία, λόγω της δουλειάς του πατέρα μου. Αλλά εγώ είχα βάλει στόχο να περάσω σε ένα πανεπιστήμιο της Αθήνας ώστε να κυνηγήσω το όνειρο μου και να πετύχω τον στόχο μου. Έτσι κι έγινε! Πέρασα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου ξεκίνησα τις σπουδές μου και παράλληλα δούλευα σε μια καφετέρια ώστε να πληρώνω τα μαθήματα φωνητικής που τα ξεκίνησα τότε.

Από τότε και μετά ξεκίνησα να πηγαίνω σε διάφορες οντισιόν μαγαζιά, να ψάχνω για δουλειά όπου βρήκα το 2011 την πρώτη μου δουλειά και έτσι ξεκίνησα επαγγελματικά στο τραγούδι που μέχρι τώρα συνεχίζω κανονικά. Ο παππούς μου έπαιζε μπουζούκι και τραγουδούσε σε συναντήσεις μεταξύ συγγενών στο σπίτι και της μαμάς μου της άρεσε, επίσης, πολύ να τραγουδάει αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ επαγγελματικά με αυτό. Ο δάσκαλος μουσικής στο δημοτικό, ενώ με χρησιμοποιούσε σε όλες τις εκδηλώσεις, με έβαζε μπροστά να τραγουδάω και του άρεσε η φωνή μου προφανώς, θυμάμαι πως είχε γυρίσει και μου είχε πει μια φορά ότι «εσύ, όταν μεγαλώσεις, δεν θα έχεις πλέον ωραία φωνή». Τελικά, να που βγήκε λάθος» δήλωσε η Αγγελίνα.

H Αγγελίνα πέρασε στην επόμενη φάση αφού ο Χρήστος Μάστορας την διεκδίκησε στην ομάδα του.

Έλενα Παπαρίζου: «Ξεχνάμε ότι κι εμείς ήμασταν παιδιά και, όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε το παιδί μέσα μας»

Η αγαπημένη τραγουδίστρια έκανε μια προσωπική εξομολόγηση, με αφορμή την αγάπη μιας διαγωνιζόμενης για τα παιδιά.

«Δεν έχω παιδιά.Επειδή όμως δουλεύω με παιδιά, δουλεύω και σε σχολείο τα πρωινά και γι’ αυτό μάλλον πήρα ερεθίσματα από εκεί για να γράφω παιδικά βιβλία» αποκάλυψε η coach.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε: «Ξέρεις γιατί παθαίνουμε νεύρα καμιά φορά; Γιατί ξεχνάμε ότι κι εμείς ήμασταν παιδιά και, όσο μεγαλώνουμε, ξεχνάμε παιδί μέσα μας».

Τέλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης ανακοίνωσε στους coaches πως πλέον πάμε στην επόμενη φάση του μουσικού διαγωνισμού. Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece» ολοκληρωθήκαν και δίνουν τη σκυτάλη στα...Knockouts!

