Αθηνά Οικονομάκου- Bruno Cerella: Μαζί στην πατρίδα της το Γύθειο

Μπορεί να έχουν επισκεφθεί πολλά μέρη της Ελλάδας και της Ιταλίας μαζί, αλλά η πατρίδα της Αθηνάς Οικονομάκου σίγουρα ήταν για εκείνη ένα τύπου άβατον. Εκεί μεγάλωσε, εκεί την ξέρουν και οι πέτρες, εκεί έχει περάσει πολύ μεγάλα διαστήματα με τον πρώην σύζυγό της και τα παιδιά τους και μάλιστα εκεί επέλεξαν να κάνουν και τη βάφτιση της κόρης τους.

Το να βρεθεί σε αυτό το μέρος που έχει τόσο μεγάλη συναισθηματική σημασία για την ίδια με τη νέα της σχέση δείχνει πολλά. Και για το τι αισθάνεται η ηθοποιός για τον σύντροφό της, αλλά και πόσο σοβαρά βλέπει αυτή τη σχέση που ήρθε στη ζωή της ίσως την πιο σωστή στιγμή για την ίδια.

Η Αθηνά Οικονομάκου σε όλες τις τελευταίες συνεντεύξεις της έχει τονίσει πως εδώ και λίγο καιρό δεν την ενδιαφέρει πια τι θα πει ο κόσμος αλλά να είναι η ίδια ευτυχισμένος άνθρωπος. Και φαίνεται πως αυτό ακριβώς της προσφέρει ο Bruno Cerella με τον οποίον έχουν πλέον εκμηδενίσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε Ιταλία και Ελλάδα.

Κάθε φορά που τους δίνεται η ευκαιρία είτε πάει εκείνη, είτε έρχεται αυτός και το πάνω και κάπως εναλλάξ, αλλά έχουν καταφέρει να μην μένουν για μεγάλα διαστήματα χώρια. Περίπου ανά 15 μέρες πηγαινόερχονται. Έτσι μετά το ονειρεμένο ταξίδι τους στη Βενετία και τη λίμνη Garda, τώρα ήρθε ο Bruno στην Ελλάδα και αμέσως μετά τη χθεσινή εμφάνιση της Αθηνάς στην εκπομπή "Χαμογέλα και πάλι" έφυγαν καρφί για το Γύθειο.

Στα δικά της μέρη. Τα πιο δικά της για να είμαστε και ακριβείς. Και αυτό σας γράψαμε και παραπάνω, λέει πολλά.

