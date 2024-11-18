Μία δοκιμασία που αφορά αρκετές γυναίκες είναι η σημερινή του My Style Rocks: «Κουμπάρα σε γάμο» είναι ο τίτλος του task και οι διαγωνιζόμενες πρέπει να ετοιμάσουν τα looks τους φέρνοντας πιο ρεαλιστικά concept που θα μπορούσε να έχει στη ζωή της κάθε γυναίκα-τηλεθεατής.

Ποια είναι τα «do» και τα «don’t» σε μία τέτοια εμφάνιση; Τι περιορισμοί υπάρχουν ως προς τις διαφάνειες, το ντεκολτέ και τα μήκη; Είναι μία δοκιμασία με λεπτές ισορροπίες που κατά παράδοση οδηγεί σε χαμηλές βαθμολογίες. Θα υπάρξει διαφοροποίηση σήμερα;

Οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα συνεχίζονται και σήμερα.

Η Σέβη και η Νικολέτα δεν μπορούν να βρουν ένα κοινό σημείο επαφής με τους αρνητικούς χαρακτηρισμούς να εκτοξεύονται εκατέρωθεν…

Η Σοφία φέρνει ένα look εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα κι από το αναμενόμενο. Θα δικαιωθεί για την τόλμη της ή θα βρεθεί εκτός concept;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

