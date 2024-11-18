Glastonbury 2025: Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια μέσα σε 35 λεπτά!

Τα εισιτήρια για το περίφημο φεστιβάλ Glastonbury του 2025 εξαντλήθηκαν μέσα σε μόλις 35 λεπτά, το πρωί της Κυριακής, προκαλώντας απογοήτευση στους χιλιάδες φανς που περίμεναν στις ηλεκτρονικές ουρές αναμονής για να εξασφαλίσουν ένα από τα μαγικά χαρτάκια.

Τα εισιτήρια τέθηκαν προς πώληση στις 9 το πρωί της 17ης Νοεμβρίου και σύμφωνα με τους διοργανωτές στις 9.35 π.μ. είχαν πωληθεί όλα. Όσοι κατάφεραν να αγοράσουν, η τιμή τους ανήλθε στις 373,50 λίρες, συν £5 για την κράτηση, σημειώνοντας αύξηση £18,50 σε σχέση με πέρυσι.

Tickets for Glastonbury 2025 have now Sold Out. Thanks to everyone who bought one and sorry to those who missed out, on a morning when demand was much higher than supply.



There will be a resale of any cancelled or returned tickets in spring 2025. — Glastonbury Festival (@glastonbury) November 17, 2024

«Τα εισιτήρια για το Glastonbury 2025 έχουν πλέον εξαντληθεί. Ευχαριστούμε όλους όσους αγόρασαν και λυπούμαστε για όσους δεν πρόλαβαν, σε ένα πρωινό που η ζήτηση ήταν πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά. Θα υπάρξει επαναπώληση όλων των ακυρωμένων ή επιστρεφόμενων εισιτηρίων την άνοιξη του 2025», δήλωσαν στο X, οι διοργανωτές.

Πέρυσι, τα μαγικά χαρτάκια εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία ώρα και περίπου 210.000 θαυμαστές είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στο εμβληματικό φεστιβάλ τον Ιούνιο.

Οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στο Glastonbury 2025 θα ανακοινωθούν στις αρχές Μαρτίου. Το 2026 θα είναι η χρονιά που το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί προκειμένου το χωριό και οι χώροι στο Worthy Farm να ανακάμψουν καθώς περισσότερα από 200.000 άτομα παρακολουθούν τη διοργάνωση κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Guardian.

