My Style Rocks: Η Χριστίνα είναι η σημερινή νικήτρια Ψυχαγωγία 17:38, 02.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

70

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Χριστίνα συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ενώ και η Μορτασία κατάφερε επίσης να ξεχωρίσει