Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Gala red carpet - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 16.15 στον ΣΚΑΪ

mystylerocks

Η πιο λαμπερή μέρα του My Style Rocks είναι το Gala και όταν αυτό έχει θεματολογία Red Carpet τότε η πασαρέλα γεμίζει από λαμπερά outfit που τραβούν τα βλέμματα. Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να δημιουργήσουν τις κατάλληλες για την περίσταση εικόνες;

Δείτε το trailer:

Έχοντας προετοιμάσει αλλά και ζήσει αρκετές φορές την εμπειρία ενός Red Carpet η κριτική επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα do’s και τα don’ts μιας τέτοιας περίστασης.

mystylerocks

Ποιες εμφανίσεις κάνουν τον Στέλιο Κουδουνάρη να σκεφτεί πως πρέπει να δείξει την πόρτα της… εξόδου;

mystylerocks

Μόλις ολοκληρωθεί η κριτική μία fashionista θα ανακηρυχθεί νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας ενώ εκείνη που θα έχει συγκεντρώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχαιρετήσει την πασαρέλα του My Style Rocks.

mystylerocks

mystylerocks

mystylerocks

mystylerocks

mystylerocks

mystylerocks

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: My Style Rocks SkaitvGR ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση ΣΚΑΪ TV
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark