My Style Rocks: Gala red carpet - Δείτε το trailer

Η πιο λαμπερή μέρα του My Style Rocks είναι το Gala και όταν αυτό έχει θεματολογία Red Carpet τότε η πασαρέλα γεμίζει από λαμπερά outfit που τραβούν τα βλέμματα. Θα καταφέρουν οι διαγωνιζόμενες να δημιουργήσουν τις κατάλληλες για την περίσταση εικόνες;

Δείτε το trailer:

Έχοντας προετοιμάσει αλλά και ζήσει αρκετές φορές την εμπειρία ενός Red Carpet η κριτική επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα do’s και τα don’ts μιας τέτοιας περίστασης.

Ποιες εμφανίσεις κάνουν τον Στέλιο Κουδουνάρη να σκεφτεί πως πρέπει να δείξει την πόρτα της… εξόδου;

Μόλις ολοκληρωθεί η κριτική μία fashionista θα ανακηρυχθεί νικήτρια της διαγωνιστικής εβδομάδας ενώ εκείνη που θα έχει συγκεντρώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία θα αποχαιρετήσει την πασαρέλα του My Style Rocks.

