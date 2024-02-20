«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και σήμερα ο Μάρκος υποδέχεται δύο ζευγάρια, έτοιμα για τη νίκη ενώ εκτός από μαγειρική το μενού έχει τούρτα γενεθλίων, ενοχλητικά τηλεφωνήματα, κλαρίνα αλλά και δημοτικά τραγούδια!

Δείτε το trailer:

Η Μαρία και ο Γιάννης κατάφεραν την προηγούμενη φορά να κερδίσουν τους αντιπάλους τους με το πρώτο τους πιάτο. Σήμερα, η Μαρία επιφυλάσσει μία ιδιαίτερη έκπληξη στον Γιάννη για τα γενέθλιά του – μία τούρτα με αφιέρωση… όλο νόημα. Αυτή τη φορά μαγειρεύουν «κεμπάπ κοτόπουλο με σως και πατάτες τηγανητές» με την ελπίδα να κερδίσουν για δεύτερη φορά.

Αντίπαλοί τους, επίσης ένα ζευγάρι, η Σύλβια με τον Αποστόλη. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στη δουλειά και το πρώτο πράγμα που ρώτησε ο Αποστόλης τη Σύλβια ήταν αν ακούει κλαρίνα... Πιστεύουν ότι έχουν τη νίκη στο τσεπάκι τους και μπαίνουν στην κουζίνα για να μαγειρέψουν «μπιφτέκια κοτόπουλο με βιδωμένη σαλάτα».

Τα ζευγάρια παρασύρονται από τις εκπλήξεις και τα τραγούδια και δεν επικεντρώνονται στη μαγειρική με αποτέλεσμα τα πιάτα που φτάνουν στον Έκτορα να είναι απογοητευτικά. Κάποιο όμως από τα δύο θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου.

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.