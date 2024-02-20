Άλμα προς την Ελευθερία: Η ζωή του σπουδαίου χορευτή Ρούντολφ Νουρέγιεφ «ζωντανεύει» στον «Ελληνικό Κόσμο»

«Άλμα προς την Ελευθερία», η συναρπαστική παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, του σπουδαιότερου χορευτή του 20ού αιώνα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής της περιοδείας, Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου, στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Συγγραφέας, σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής του έργου είναι ο Σεργκέι Γιανκόφσκι. Συμμετέχουν κορυφαίοι σολίστ από το Εθνικό Μπαλέτο της Τσεχίας. Τα πραγματικά περιστατικά της ζωής του Νουρέγιεφ που περιγράφει, βασίζονται σε σημειώσεις του ίδιου, βιβλία και ζωντανές διηγήσεις των φίλων και συναδέλφων του Ρούντολφ Νουρέγιεφ. Οι θεατές θα γίνουν μάρτυρες του δύσβατου μονοπατιού προς τη δόξα, που για τον Νουρέγιεφ ξεκίνησε από ένα, ξεχασμένο από τον Θεό, χωριό κοντά στην πόλη Ιρκούτσκ που, όμως, γέννησε ένα αστέρι που δοξάστηκε στις καλύτερες θεατρικές σκηνές του κόσμου.

Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2023 στις 20:30

Διακεκριμένη Ζώνη: 68 ευρώ, Α Ζώνη: 58 ευρώ, Β Ζώνη: 48 ευρώ, Γ Ζώνη: 38 ευρώ, Δ Ζώνη: 28 ευρώ, Ε Ζώνη: 18 ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 15 ευρώ, Θέσεις ΑΜΕΑ (μόνο με τηλεφωνική κράτηση, στο 212 254 0300): 15 ευρώ. Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια

Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος

Τρίο Nicolai / Ruffing / Tataroglou στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων

Το τρίο των Giancarlo Nicolai, Eric Ruffing και Τάσου Τατάρογλου, από τη Βασιλεία της Ελβετίας, έρχεται στο ΚΕΤ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας για να παρουσιάσει το «Leuchtfeuer” και το “三曲 Sankyoku». Συμμετέχουν οι Δήμος Βρύζας και Νεφέλη Σταματογιαννοπούλου. Το τρίο δημιουργήθηκε το 2020 κατά τη διάρκεια της πανδημίας και επικεντρώνεται από τότε στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και την πειραματική μουσική. Μέρος της αυτοσχεδιαστικής του πρακτικής αποτελεί η εξερεύνηση του πεδίου μεταξύ «ανοιχτών» συνθέσεων και εννοιολογικού αυτοσχεδιασμού.

Τρίτη 20/2, 21:00

Εισιτήρια: 8€. Προπώληση: more.com.

Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Kύπρου 91Α, Κυψέλη, Αθήνα. Τηλ: 213 00 40 496

«Re.trace»: Μια ωδή στον Homo faber στη γκαλερί «7»

Η ταυτότητα, οι σχέσεις, η μνήμη και η ευάλωτη πλευρά της ύπαρξης είναι μερικές από τις θεματικές που διαπερνούν τα έργα που παρουσιάζονται στην ομαδική έκθεση «Re.trace», που εγκαινιάζεται την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στη γκαλερί «7», σε επιμέλεια Παναγιώτη Δαραμάρα. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα έξι καλλιτεχνών: των Παναγιώτη Δαραμάρα, Παναγιώτη Κουλουρά, Βασιλικής Λευκαδίτη, Άλκηστης Μαυροκεφάλου, Νίκου Ποδιά, Μυρτώς Χμιελέφσκι.

Διάρκεια: 20 Φεβρουαρίου – 9 Μαρτίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 12.00-20.00, Τετάρτη, Σάββατο: 12.00-16.00

Είσοδος ελεύθερη

Γκαλερί «7», Σόλωνος 20, Αθήνα

