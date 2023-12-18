Gary Oldman: Ξύπνησα στα 42 μου χωρισμένος και ανέλαβα την ανατροφή των γιων μου

Ο Γκάρι Όλντμαν εξήγησε πώς οι ταινίες Χάρι Πότερ και Μπάτμαν τον «έσωσαν» όταν ανέλαβε μόνος του την ανατροφή των γιων του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είναι πατέρας των Άλφι, Γκιούλιβερ και Τσάρλι, εξήγησε πώς η συμμετοχή του στις δύο ταινίες τον βοήθησε να είναι στο σπίτι με την οικογένειά του όταν χώρισε από την τρίτη σύζυγό του, Ντόνια Φιορεντίνο, το 2001.

Ο Γκάρι Όλντμαν, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος στην εκπομπή «The Drew Barrymore Show» την περασμένη εβδομάδα είπε: «Στα 42 μου, ξύπνησα χωρισμένος και είχα την επιμέλεια αυτών των αγοριών. Αυτό λοιπόν από μόνο του ήταν…. Αυτό ήταν δύσκολο γιατί υπήρξε μια αλλαγή στη βιομηχανία, γυρίζονταν πολλές παραγωγές, στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, την Πράγα, την Αυστραλία, ξέρετε, όλα αυτά τα μέρη».

Όταν η Ντριου Μπάριμορ εξήγησε ότι οι τοποθεσίες γυρισμάτων άλλαξαν τότε λόγω «φορολογικών λόγων», ο Όλντμαν είπε ότι «απέρριψε πολλές προτάσεις» για να είναι με τα παιδιά του.

«Ευχαριστώ τον Θεό για τον Χάρι Πότερ» πρόσθεσε ο Άγγλος ηθοποιός. «Σας λέω, οι δύο ταινίες Μπάτμαν και η κινηματογραφική σειρά Χάρι Πότερ – πραγματικά με έσωσαν, γιατί σήμαινε ότι μπορούσα να κάνω τη λιγότερη δουλειά με τα περισσότερα χρήματα και να είμαι σπίτι με τα παιδιά».

Ο Όλντμαν υποδύθηκε τον Σείριο Μπλακ σε τέσσερις ταινίες Χάρι Πότερ και στην τριλογία Μπάτμαν του Κρίστοφερ Νόλαν, ήταν ο αστυνομικός επιθεωρητής της Γκόθαμ, Τζέιμς Γκόρντον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

