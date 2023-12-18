My Style Rocks στον ΣΚΑΪ: Η Μιμή νικήτρια

Ένα άκρως χριστουγεννιάτικο θέμα κλήθηκαν να παρουσιάσουν οι 9 παίκτριες του My Style Rocks στον ΣΚΑΪ.

Η Μιμή κατάφερε για άλλη μια φορά να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, και με 14.8 αναδείχθηκε η νικήτρια της ημέρας.

Πολύ κοντά στην κορυφή βρέθηκε και η Διονυσία.

Η Ελεάνα, η Χριστιάννα και η Μιμή κέρασαν γλυκά και αλμυρά τους κριτές και την Κατερίνα Καραβάτου.

Μάλιστα η Χριστιάννα δεν έφερε παγωτό μαζί με την καρυδόπιτα, με τον Στέλιο Κουδουνάρη να της λέει πως έκανε μισές δουλειές.

Στη συνέχεια, η Μορτασία κατηγόρησε την Αμάντα πως μαγειρεύει βαθμούς με τη Διονυσία, καθώς την είχε βαθμολογήσει με 5.

Η Αμάντα απάντησε και αναρωτήθηκε με έντονο ύφος, λέγοντας: «θα δώσω λογαριασμό τι βαθμό θα βάλω».

Αυτή η ένταση δημιούργησε αρνητικά συναισθήματα στην Σοφία Χατζηπαντελή που βούρκωσε. «Λυπάμαι αυτές που σας βλέπουν. Δεν θέλω να σας βλέπουν να μαλώνετε», είπε και δάκρυσε.

Η Κατερίνα Καραβάτου σχολίασε τη βαθμολογία των Διονυσία, Αμάντα και Γεωργία στη Μιμή.

«Μου αρέσει που είσαι ψύχραιμη, ακούς τα σχόλια και δεν απαντάς. Γιατί εσύ ξέρεις τι έχεις φορέσει και ξέρεις τις γνώσεις σου. Και έχεις αποδείξει ότι ξέρεις να συνδυάζεις», είπε ο Δημήτρης Σκουλός στη Μιμή.

Επίσης, την κριτική της Χριστιάννας ήθελε να διαψεύσει η Αμάντα. Η Χριστιάννα ανέφερε πως δεν ξέρει πόσο θα βόλευαν τα παπούτσια που φορά, με την Αμάντα να της απαντά… τρέχοντας.

Δείτε την πασαρέλα των κριτών:



Δείτε την πασαρέλα των κοριτσιών:





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.