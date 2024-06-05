Λογαριασμός
My Style Rocks: Η επιστροφή της κουμπάρας

Σήμερα εκτάκτως στις 17:15, στον ΣΚΑΪ

My style Rocks

Ένα δύσκολο παζλ με πολλές παραμέτρους καλούνται να λύσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες «επανεξετάζονται» στο look της κουμπάρας. Πόσο εντυπωσιακή πρέπει να είναι μία γυναίκα σε αυτή την περίσταση; Ποια χρώματα είναι κατάλληλα;

Δείτε το τρέιλερ

Το χρώμα που επιλέγει η Δήμητρα είναι σωστό όμως το μήκος του φορέματός της χαλάει το συνολικό αποτέλεσμα.

My Style Rocks

My Style Rocks

My Style Rocks

Την πρώτη φορά που οι διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να ανταποκριθούν στο task «κουμπάρα» η Σιμόν είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Θα καταφέρει να έχει μία εξίσου καλή επίδοση με τη σημερινή της εμφάνιση ή το off white σύνολο που έχει επιλέξει θα της στερήσει βαθμούς;

My Style Rocks

Το κόκκινο φόρεμα της Μπι βάζει φωτιά στη σχέση της με τη Σιμόν. Και όσα έχουν ειπωθεί backstage μεταξύ τους έρχονται στο προσκήνιο.

Η εμφάνιση της Casablanca αξιολογείται θετικά λείπει όμως το προσωπικό της στυλ…

My Style Rocks

Η Ζέτα αποφασίζει να παντρέψει τη Σιμόν στη Σόφια! Για ποιο λόγο ζητάει να δει σε replay την πασαρέλα της;

My Style Rocks

