My Style Rocks: Η επιστροφή της κουμπάρας

Ένα δύσκολο παζλ με πολλές παραμέτρους καλούνται να λύσουν σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks οι οποίες «επανεξετάζονται» στο look της κουμπάρας. Πόσο εντυπωσιακή πρέπει να είναι μία γυναίκα σε αυτή την περίσταση; Ποια χρώματα είναι κατάλληλα;

Δείτε το τρέιλερ

Το χρώμα που επιλέγει η Δήμητρα είναι σωστό όμως το μήκος του φορέματός της χαλάει το συνολικό αποτέλεσμα.

Την πρώτη φορά που οι διαγωνιζόμενες κλήθηκαν να ανταποκριθούν στο task «κουμπάρα» η Σιμόν είχε συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία. Θα καταφέρει να έχει μία εξίσου καλή επίδοση με τη σημερινή της εμφάνιση ή το off white σύνολο που έχει επιλέξει θα της στερήσει βαθμούς;

Το κόκκινο φόρεμα της Μπι βάζει φωτιά στη σχέση της με τη Σιμόν. Και όσα έχουν ειπωθεί backstage μεταξύ τους έρχονται στο προσκήνιο.

Η εμφάνιση της Casablanca αξιολογείται θετικά λείπει όμως το προσωπικό της στυλ…

Η Ζέτα αποφασίζει να παντρέψει τη Σιμόν στη Σόφια! Για ποιο λόγο ζητάει να δει σε replay την πασαρέλα της;

Πηγή: skai.gr

