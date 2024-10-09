Η τρίτη διαγωνιστική εβδομάδα ολοκληρώθηκε με ένα λαμπερό Gala Disco, με τη νίκη της Σοφίας και την αποχώρηση της Σύλιας Καραμολέγκου.

Η κόντρα ανάμεσα στη Χριστιάνα και την Έλλη συνεχίστηκε με τις δύο διαγωνιζόμενες να ορίζουν μέρα επίσκεψης στο κατάστημα από το οποίο προέκυψε η όλη ιστορία.

Η Ιωάννα δήλωσε ανοιχτά πως δεν πιστεύει ό,τι η Έλλη ετοιμάζει μόνη της τα look της χωρίς ωστόσο να έχει κάποια απόδειξη για αυτό. Για αυτό και τη βαθμολόγησε με «1»!

Η Μαριάννα έχει αρχίσει να εγκαταλείπει τις ενστάσεις της σε ζητήματα που αφορούν στο στυλ, ακόμα όμως έχει αρκετό δρόμο μπροστά της. Σήμερα πάντως μάθαμε πως στην κομμώτριά της πληρώνει με το… μέτρο!

Η Σοφία ήταν εκείνη που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία και βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης. Η ίδια ξαφνιάστηκε από το αποτέλεσμα και δήλωσε: «Δεν έχω ξανακερδίσει τίποτα στη ζωή μου!».

Στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης βρέθηκαν η Χριστιάνα, η Ιωάννα και η Σύλια. Η πλειοψηφία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων στήριξε με την ψήφο της τη Χριστιάνα ενώ στη συνέχεια η κριτική επιτροπή αποφάσισε να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στην Ιωάννα και αποχώρησε η Σύλια Καραμολέγκου.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης μπήκε στο μπουντουάρ και ενημέρωσε τις διαγωνιζόμενες πως η επόμενή τους αποστολή είναι «συνέντευξη για δουλειά».

