My style rocks: Statement αξεσουάρ - Δείτε το trailer

Τα αξεσουάρ αποτελούν βασικό στοιχείο μίας γκαρνταρόμπας και σήμερα οι διαγωνιζόμενες στο My Style Rocks έχουν να ετοιμάσουν looks στα οποία θα κυριαρχούν τα αξεσουάρ. Κοσμήματα, καπέλα, γάντια, τσάντες είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που μπορούν να εντάξουν στα σύνολά τους.

Μία φήμη φτάνει στα αυτιά της Χριστιάνας και τη στεναχωρεί πολύ. Μία άλλη διαγωνιζόμενη την κακολογεί και έχει στυλίστα! Αλήθεια ή ψέμα; Χωρίς αποδείξεις τα λόγια είναι απλά μία φήμη. Η συναισθηματική φόρτιση είναι έντονη και η ατμόσφαιρα εκρηκτική…

Η Μαρία συγκινείται με τη βαθμολογία που λαμβάνει από τις υπόλοιπες fashionistas γιατί νιώθει ό,τι καταλαβαίνουν το χαρακτήρα και τις προθέσεις της.

Μία ανάσα από το Gala κάθε βαθμολογία αποκτά ξεχωριστή σημασία, ποιες θα βρεθούν πιο πάνω στην κατάταξη;

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

