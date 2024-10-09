Μελέτης Ηλίας: Η έφηβη κόρη του, η διακοπή τη σειράς «Το σόι σου» και το δοκιμαστικό για το «Deal»

Με μια κόρη στην εφηβεία, ο Μελέτης Ηλίας σίγουρα δεν περνάει και πολύ εύκολα. Αν και όπως λέει ο ίδιος πλέον έχουν βρει τις ισορροπίες τους.

Ο αγαπημένος ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά «Μάγισσα-Φλεγόμενη Καρδιά» βρέθηκε χθες στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε τόσο για τα παιδιά του, όσο και για τη διακοπή της πολύ πετυχημένης σειράς «Το Σόι σου» που σκίζει ακόμα στις επαναλήψεις της μετά από 5 χρόνια που έχει τελειώσει, τη σχέση του με την κουμπάρα του Βάσω Λασκαράκη και γιατί θεωρεί ότι δεν θα ταίριαζαν ως ζευγάρι αλλά και το δοκιμαστικό που έκανε το καλοκαίρι για την παρουσίαση του «Deal» και πιστεύει ότι θα ήταν λάθος αν το έκανε ο ίδιος τελικά.

«Πήγαμε λίγο να φτιάξουμε τη σχέση μας, η έφηβη κόρη και ο ταλαίπωρος μπαμπάς. Ήταν κανονισμένο να πάμε τα δυο μας, να περάσουμε καλά, να συσφιχτούν οι σχέσεις μας. Να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μαζί» είπε ο Μελέτης Ηλίας για το ταξίδι που έκαναν οι δυο τους με την κόρη του την Κοραλλένια στην Αμερική και συνέχισε:

Η πλάκα είναι ότι η γυναίκα μου μού έλεγε «Μην αφήσεις το χέρι της ούτε μέχρι το περίπτερο» και με το που πήγαινα να πιάσω το χέρι της με απέτρεπε. Μια φορά πήγαν να μου ανοίξουν το backpack και με προειδοποιούσε εκείνη...

Η κόρη μου μού είπε ότι θα ήθελε κάποια στιγμή, αν δεν τα καταφέρει στις πανελλήνιες, να πάει σε ένα πανεπιστήμιο τύπου Juilliard, που είναι φημισμένο για τις παραστατικές τέχνες...

Με όλα αυτά που ακούμε, με όλα αυτά που γίνονται και την έκρηξη βίας που υπάρχει έχουμε τρομερό άγχος εμείς οι γονείς και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι, όσο πιο διακριτικά μπορούμε, να έχουμε μια εικόνα με ποιους κάνει παρέα ή με ποιους μπορεί να φλερτάρει, χωρίς να γινόμαστε αδιάκριτοι και πιεστικοί.

Προ εφηβείας ήμουν πολύ αυστηρός με την κόρη μου. Τώρα νομίζω ότι τα έχουμε βρει πολύ ωραία. Την ακολουθώ στο Instagram, με ακολουθεί και εκείνη. Όχι όμως στο private γιατί έχει και private. Εκεί είναι μόνο οι στενοί της φίλοι. Προσπάθησα μια φορά να μπω αλλά με έκανε decline. Έχω επιχειρήσει να κάνω και ψεύτικο προφίλ για να την ακολουθήσω αλλά δεν τα έχω καταφέρει»

Φυσικά δεν γινόταν να μην τον ρωτήσει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη σειρά «Το Σόι σου» και την κολλητή και κουμπάρα του, Βάσω Λασκαράκη:

«Σαν ιδιοσυγκρασία, δίπλα στη Βάσω, δύσκολα θα μπορούσα να είμαι ζευγάρι στη ζωή. Είμαι πολύ χύμα για τα δεδομένα της Βάσως. Είναι για εμένα στρατιώτης, με την καλή και την κακή έννοια. Είναι τόσο στοχοπροσηλωμένη και στη ζωή της και στο πρόγραμμά της... Το «Σόι σου» σταμάτησε στο peak του. Ακόμα και οι επαναλήψεις σκίζουν, πέντε χρόνια μετά.

Ο κόσμος νομίζει ότι δεν έχουμε τελειώσει, ενώ έχουμε τελειώσει πέντε χρόνια. Το ενδεχόμενο του να ξαναβρεθούμε, σαν Μελέτης που έχει χαθεί με αυτούς τους ανθρώπους, θα ήθελα πολύ να ξαναβρεθώ μαζί τους. Θα λέγεται «Σόι», θα λέγεται κάπως αλλιώς...

Αυτή η παρέα που δημιουργήθηκε ήταν πολύ ευχάριστη και για αυτό είχε αυτό το αποτέλεσμα. Αν με ρωτάς σαν επαγγελματία ηθοποιό νιώθω ότι είναι πισωγύρισμα να ξανακάνω τον Σάββα. Η σειρά δεν είχε πέσει καθόλου σε νούμερα. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, νομίζω ότι η σειρά σταμάτησε γιατί υπήρχαν θέματα με τα σενάρια. Είχαμε 307 επεισόδια.

Δεν υπήρχαν άλλα θέματα να θίξουμε. Πόσα να περάσει μια οικογένεια; Επίσης, νομίζω ότι υπήρχε μια αίσθηση ανανέωσης, να κάνουμε καινούρια πράγματα και η μυθοπλασία του καναλιού αλλά και εμείς οι ίδιοι» είπε ο αγαπημένος ηθοποιός ενώ αναφέρθηκε και στο δοκιμαστικό που έκανε για την παρουσίαση του «Deal»:

«Πέρασα από ένα δοκιμαστικό για το Deal και τα πήγα αρκετά καλά κατά τα λεγόμενα δεξιά κι αριστερά στους διαδρόμους, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρώτον υπήρχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα με τα γυρίσματα και δεύτερον δεν ένιωθα ότι ήταν πολύ έξυπνη ιδέα το να δοκιμαστώ σε κάτι για πρώτη φορά, που παίζεται ήδη 15 χρόνια. Αν έκανα δειλά δειλά το βήμα να ασχοληθώ με την παρουσίαση κάποια στιγμή, θα ήθελα να είναι κάτι καινούριο σαν project.

Nομίζω ότι η επιλογή του Θαναηλάκη ήταν πολύ έξυπνη γιατί είναι μεν παρουσιαστής και ταυτισμένος με κάτι τελείως διαφορετικό, που είναι ο χώρος του αθλητισμού κι ιδιαίτερα του ποδοσφαίρου, αλλά φέρνει κι έναν ανανεωτικό αέρα στο παιχνίδι. Αν πήγαινα εγώ, ναι μεν δεν βάζεις έναν παρουσιαστή και βάζεις ηθοποιό αλλά για εμένα σαν Μελέτη θα έλεγα ότι ας το να κάνουμε κάτι καινούριο. Θέλει ένα ταπεραμέντο που νιώθω ότι δεν είμαι ακόμα 100% έτοιμος».

