Λίγο πριν την κορύφωση της 13ης διαγωνιστικής εβδομάδας οι fashionistas του My Style Rocks φορούν τα cocktail dresses τους και ετοιμάζονται για πασαρέλα!

Δείτε το trailer:

Όπως εξηγεί και στην αρχή του επεισοδίου ο Στέλιος Κουδουνάρης το cocktail dress είναι ένα φόρεμα το οποίο φοριέται από το μεσημέρι μέχρι αργά το απόγευμα ενώ ονομάζεται και «dinner dress».

Τα συγκεκριμένα φορέματα έγιναν δημοφιλή στα τέλη της δεκαετίας του ’20 ενώ η ονομασία προέκυψε τη δεκαετία του ’50 από τον Christian Dior! Πόσο εντός θέματος θα χαρακτηριστούν τα looks των διαγωνιζόμενων;

Το φόρεμα της Μπι κερδίζει ορισμένες υψηλές βαθμολογίες με τη Νατάσα να δηλώνει πως «στηρίζει το σπίτι της» αλλά της αρέσει και το σύνολο. Η Σιμόν εκφράζει τις αντιρρήσεις της λέγοντας πως είναι βραδινό ενώ δεν μπορεί να κρατηθεί ούτε την ώρα της κριτικής από την επιτροπή!

Η εμφάνιση της Ιωάννας ανταμείβεται από τη Σιμόν η οποία βρίσκει «τέλεια» την εμφάνιση της. Την ώρα που η Casablanca ετοιμάζεται να πει την κριτική της κλαίει με λυγμούς και αποχωρεί από το πλατό…

Ποιο «κάρφωμα» κάνει η Νατάσα στην εμφάνιση της Casablanca; Γιατί η Casablanca της απαντάει ό,τι δεν τη βλέπει καν; Η ατμόσφαιρα μεταξύ τους ηλεκτρίζεται και οι δυο τους ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες… Για ποιο λόγο ζητάει η Νατάσα ποινή για την Casablanca;

