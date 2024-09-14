Το εντυπωσιακό Β’ Μέρος των Bootcamps του My Style Rocks με ακόμα περισσότερη μόδα, στυλ και απολαυστικά στιγμιότυπα που θα συζητηθούν, μεταδίδεται απόψε Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00 από τον ΣΚΑΪ.

Οι περισσότερες από τις χθεσινές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων ήταν συναρπαστικές, και όλες είχαν ενδιαφέροντα στοιχεία μόδας. Υπήρξαν στιγμές στις οποίες η κριτική επιτροπή βρέθηκε σε μεγάλο δίλημμα, ενώ στην περίπτωση μίας fashionista άλλαξε γνώμη!

Δύσκολο θα είναι το έργο τους και απόψε καθώς οι διαγωνιζόμενες έχουν ετοιμάσει ιδιαίτερα και εντυπωσιακά outfit που δίνουν αφορμή για συζήτηση.

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έλενα Χριστοπούλου και ο Γιώργος Καράβας είναι έτοιμοι να δώσουν την έγκρισή τους σε εκείνες τις εμφανίσεις που θα διακρίνουν προσωπικό στυλ και αγάπη για τη Μόδα.

Στο πλευρό των διαγωνιζόμενων βρίσκεται και απόψε η Emilia Vodos η οποία έκανε την έκπληξή της εχθές επιστρέφοντας στο My Style Rocks.

Τι συζητάει με τα κορίτσια πριν από το πρώτο τους Catwalk, τι συμβουλές τους δίνει ως η πιο «έμπειρη» του διαγωνισμού;

MY STYLE ROCKS – ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ BOOTCAMP: Απόψε στις 21.00

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ: Δευτέρα 16/09 και καθημερινά στις 16.30

