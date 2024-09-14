Με τα σχόλια να διαδέχονται το ένα το άλλο και κάποια από αυτά εξαιρετικά πετυχημένα όσον αφορά τον σχολιασμό των υποψηφίων παικτριών του νέου κύκλου του My Style Rocks, του μοναδικού παιχνιδιού μόδας στην ελληνική τηλεόραση.

Η δημιουργία του Bootcamp τελικά μόνο ωφέλησε το προϊόν και πραγματικά οι οντισιόν ήταν απολαυστικές και από την πλευρά των υποψηφίων και από την πλευρά της κριτικής επιτροπής που δείχνει ήδη από το πρώτο επεισόδιο να έχει μια πολύ ωραία χημεία και ατάκα. Στα παρασκήνια η παλιά γνώριμη του παιχνιδιού, Emilia Vodos υποδέχεται όσες βγαίνουν από τους κριτές και συζητούν για τις εντυπώσεις τους, είτε πέρασαν, είτε όχι. Και με εκείνη ξεκίνησε και το επεισόδιο.

Και αμέσως μετά ξεκίνησαν οι κανονικές οντισιόν. Θα παραθέσουμε τα βίντεό τους για να τις απολαύσετε όλες μία, μία. Η Ναταλία ήταν η πρώτη και πέρασε κιόλας επιλέγοντας ένα σέξι φόρεμα για να εντυπωσιάσει τους κριτές.



Η Έφη Καλογήρου, επέλεξε να συνοδεύσει τον Γιώργο Λάνθιμο, αλλά δεν έπεισε και δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το αποτέλεσμα αυτό.



Όμως στο τελείωμα της εκπομπής η Έλενα Χριστοπούλου ένιωσε πως την αδίκησε και ζήτησε να την ξαναδούν και εκεί άλλαξε την ψήφο της και την πέρασε στο παιχνίδι.



Η γνωστή content creator Άννα Παπαχρήστου κέρδισε τους κριτές και μπήκε στο My Style Rocks! Από το πρώτο ναι που πήρε από τον Γιώργο Καράβα δε, ήθελε να το πει στις followers...



Τους... κούφανε - Η παίκτρια που ισχυρίστηκε ότι είναι 44 ετών πρώην μοντέλο.Η φινέτσα της και το... βιογραφικό της έκαναν εντύπωση στους κριτές αλλά δεν ήταν αρκετά ώστε να την περάσουν στα τελικά



Η παίκτρια που συγκίνησε τους κριτές με την ιστορία της - «Έχασα τον πατέρα μου από καρκίνο».Η Μαρία μίλησε για τη προσωπική της ζωή και τη δύσκολη περίοδο που πέρασε ούσα δίπλα στον πατέρα της στις τελευταίες του στιγμές. Η εμφάνισή της δίχασε την κριτική επιτροπή αλλά τελικά πήρε τα απαραίτητα ναι και πέρασε.



Απογοητεύτηκαν οι κριτές από την επιλογή της Τάμτα, δε θέλησε να το δεχθεί η διαγωνιζόμενη και ξέσπασε στην Αιμιλία Βόντος.



Το ταπεραμέντο, η αισιοδοξία και το make up ήταν αυτά που κέρδισαν τους κριτές στη Χριστιάνα Καρνέζη που είναι γνωστή στο ευρύ κοινό αφού έχει υπάρξει και ηθοποιός.



Πολύχρωμη και αρκετά τολμηρή η Ειρήνη απέσπασε τρία ''ναι'' από τους κριτές



Η Σοφία Ζαφειρόπουλος ήρθε από τη Νέα Υόρκη για να αποδείξει ότι με αυτοπεποίθηση πας παντού!Η Σοφία φόρεσε ένα χαλί για φούστα και εντυπωσίασε τους κριτές αλλά κυρίως τους ξετρέλανε με την ενέργειά της.



Μια γνώριμη παρουσία στο My Style Rocks. Η Κατερίνα Πεφτίτση εντυπωσίασε τους κριτές με το προσεγμένο look της και θα βρίσκεται στο My Style Rocks.



Η σουρεάλ αμφίεση της Βιβής που άφησε άναυδους τους κριτές. Φυσικά και πέρασε!



Έπαθαν σοκ οι κριτές - Η σχεδιάστρια μόδας που πήγε να διαγωνιστεί στο My Style Rocks.Οι κριτές έμαθαν από τη Μαρία Παπαγρηγορίου την ιστορία πίσω από το look της και σοκαρίστηκαν με την αποκάλυψη για την περιπέτεια της υγείας της



Αύριο στις 21:00 η συνέχεια με το δεύτερο μέρος των Bootcamps που δε θα χάσουμε με τίποτα!

