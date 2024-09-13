Αθηνά Οικονομάκου: Τραγουδάει στο αυτοκίνητο - Ό,τι κι αν λέει, θυμίζει τον Καζαντζίδη

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Έχω παιδιά» ταλαιπωρείται από μια βαριά λαρυγγίτιδα με αποτέλεσμα η φωνή της να βγαίνει δυσκολία και σε πολύ χαμηλούς τόνους. Βαριά κι ασήκωτη... Και φυσικά όλο αυτό έχει κάνει την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συμμετάσχει στα γυρίσματα γεγονός που έχει πάει πίσω το πρόγραμμά της και έχει αγχώσει την ίδια αρκετά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.