Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αθηνά Οικονομάκου: Τραγουδάει στο αυτοκίνητο - Ό,τι κι αν λέει, θυμίζει τον Καζαντζίδη

Μόνο στην πλάκα μπορεί να πάρει αυτό που της συμβαίνει με τη φωνή της εδώ και λίγες ημέρες η Αθηνά Οικονομάκου.

Αθηνά Οικονομάκου: Τραγουδάει στο αυτοκίνητο κι ότι κι αν λέει, θυμίζει τον Καζαντζίδη

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά «Έχω παιδιά» ταλαιπωρείται από μια βαριά λαρυγγίτιδα με αποτέλεσμα η φωνή της να βγαίνει δυσκολία και σε πολύ χαμηλούς τόνους. Βαριά κι ασήκωτη... Και φυσικά όλο αυτό έχει κάνει την Αθηνά Οικονομάκου να μην μπορεί να συμμετάσχει στα γυρίσματα γεγονός που έχει πάει πίσω το πρόγραμμά της και έχει αγχώσει την ίδια αρκετά.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αθηνά Οικονομάκου λαρυγγίτιδα WomenOnly
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
65 0 Bookmark