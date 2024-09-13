Μαριάντα Πιερίδη: Η αποκάλυψη για το άγνωστο περιστατικό με τον Γονίδη και η συγγνώμη

Ο αγαπημένος τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης βρέθηκε απέναντι από τη Μαριάντα Πιερίδη και οι δυο τους είχαν να πουν πολλά. Για τη ζωή του, τη μικρή του κόρη και τα εγγόνια του, το νέο του τραγούδι που έκανε τη συνέδελφό του και παρουσιάστρια να δακρύσει αλλά και άλλα πολλά για τις προσωπικές του απόψεις που πάντα συζητιούνται πολύ.

Κι αν κάτι είναι σίγουρο, είναι πως ο Σταμάτης Γονίδης είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος. Με αφορμή την παρουσία του στο πλατό η Μαριάντα Πιερίδη μετά αναφέρθηκε σε ένα άγνωστο περιστατικό στη μεταξύ τους διαπροσωπική σχέση αποκαλύπτοντας κάτι που είχε συμβεί και την είχε πικράνει. Χρόνια αργότερα εκείνος της ζήτησε συγγνώμη για αυτό. Τι είχε γίνει;

Όπως διηγήθηκε η Μαριάντα στα πρώτα της βήματα στον χώρο έκανε φωνητικά σε πολλές δισκογραφικές δουλειές και ανάμεσα σε αυτές ήταν και μία του Σταμάτη Γονίδη. Όταν λοιπόν εκείνος επισκέφθηκε τις πρόβες που έκανε εκείνη την εποχή το σχήμα με τον Γιάννη Πάριο στο οποίο η Μαριάντα άνοιγε το πρόγραμμα τον πλησίασε ενθουσιασμένη να του πει πόσο χαίρεται που τον γνωρίζει και ότι έκανε τα φωνητικά στον δίσκο του και τότε, όπως η ίδια είπε και προφανώς είπε και κομψά, δεν της απάντησε όμορφα. Κάτι που την είχε στενοχωρήσει πολύ. Χρόνια αργότερα κι ενώ ήταν πια κι η ίδια γνωστή του το είπε και εκείνος της ζήτησε συγγνώμη.

