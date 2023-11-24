My Style Rocks: Ανακοινώσεις και πρακτικές συμβουλές - Δείτε το trailer

Η 10η διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινά στο My Style Rocks και η Κατερίνα Καραβάτου ανακοινώνει πως δε θα έχουμε είσοδο νέας παίκτριας, η αποχώρηση όμως θα γίνει κανονικά.
Από τη σημερινή εμφάνιση λείπει η Διονυσία για προσωπικούς λόγους.
Δείτε το trailer:
Την προηγούμενη εβδομάδα οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής έδειξαν να παίρνουν την ανιούσα, αυτό όμως σημαίνει πως και οι ίδιες οι διαγωνιζόμενες έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη.
Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή ασκούν την κριτική τους χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν στέκονται δίπλα στα κορίτσια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι λοιπόν όταν η Γεωργία εξομολογείται πόσο άσχημα νιώθει με τα σχόλια που λαμβάνει στα social media λαμβάνει τη στήριξη όλων.
Η Σοφία Χατζηπαντελή πέρα από την κριτική της αναλαμβάνει δράση και δείχνει έμπρακτα πώς με λίγες διορθωτικές κινήσεις ένα look με ωραία στοιχεία μπορεί να απογειωθεί!
Social media:
- I'm a celebrity get me out of here: Αποχώρησε ο Bo - 50.400 ευρώ έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής για τον φιλανθρωπικό σκοπό
- Archie: Η ζωή του Cary Grant είναι μια ιστορία που ξεπερνάει τη φαντασία – Η μίνι σειρά που σας ενθουσιάσει
- «Squid Game: The Challenge»: Το μοναδικό πράγμα που θα σε σκοτώσει είναι η πλήξη...
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.