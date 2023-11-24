Λογαριασμός
My Style Rocks: Ανακοινώσεις και πρακτικές συμβουλές - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 14.50 στον ΣΚΑΪ

my style

Η 10η διαγωνιστική εβδομάδα ξεκινά στο My Style Rocks και η Κατερίνα Καραβάτου ανακοινώνει πως δε θα έχουμε είσοδο νέας παίκτριας, η αποχώρηση όμως θα γίνει κανονικά.

Από  τη σημερινή εμφάνιση λείπει η Διονυσία για προσωπικούς λόγους.

Δείτε το trailer:

Την προηγούμενη εβδομάδα  οι βαθμολογίες της κριτικής επιτροπής έδειξαν να παίρνουν την ανιούσα, αυτό όμως σημαίνει πως και οι ίδιες οι διαγωνιζόμενες έχουν ανεβάσει ψηλά τον πήχη.  

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή ασκούν την κριτική τους χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν στέκονται δίπλα στα κορίτσια στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι λοιπόν όταν η Γεωργία εξομολογείται πόσο άσχημα νιώθει με τα σχόλια που λαμβάνει στα social media λαμβάνει τη στήριξη όλων.

Η Σοφία Χατζηπαντελή πέρα από την κριτική της αναλαμβάνει δράση  και δείχνει έμπρακτα πώς με λίγες διορθωτικές κινήσεις ένα look με ωραία στοιχεία μπορεί να απογειωθεί!

Πηγή: skai.gr

