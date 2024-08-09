Το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται ακόμα τέσσερα ζευγάρια που θέλουν να αναμετρηθούν, να κερδίσουν πλούσια δώρα, και κυρίως το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του «My Man Can» στον Σκάι!

Ο Δημήτρης Μ. και η Νεφέλη, ο Τρανός και η Άννα, ο Αντώνης και η Αθηνά, και ο Δημήτρης Σ. και η Βασιλική «οπλίζονται» με θάρρος και τόλμη για να παίξουν τα παρακάτω παιχνίδια:

Οι άντρες φορούν 12ποντες γόβες και, φορτωμένοι με πράγματα, κάνουν... παρκούρ στο πλατό του game show. Ποιος θα κάνει πιο γρήγορα;

Τα κορίτσια, χωρίς να βλέπουν τίποτα, μαντεύουν τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στα δώδεκα κουτιά. Ποια θα βρει τα περισσότερα;

Τα κορίτσια ανεβαίνουν σε μία υπερυψωμένη πλατφόρμα και γεμίζουν με νερό τα ποτήρια σαμπάνιας, που βρίσκονται τοποθετημένα στα κεφάλια των συντρόφων τους. Ποιος θα μεταφέρει πιο γρήγορα το νερό σε ένα ειδικό δοχείο;

Τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό γύρο παίζουν μουσικές καρέκλες. Ποιο θα συγκεντρώσει πρώτο τους πέντε πόντους;



Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

Δηλώστε συμμετοχή:

https://mymancan.skaitv.gr/

#MyManCanGR #SkaitvGR

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.