Το Σάββατο 3 Αυγούστου στις 21.00, τέσσερα ζευγάρια εισβάλλουν στο πλατό του «MY MAN CAN!» και δηλώνουν πανέτοιμα να περάσουν από τις πιο ευφάνταστες πίστες, να αντιμετωπίσουν τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τα πειράγματά του.

Δείτε το trailer:

Ο Γιάννης Κ. και η Ναταλία, ο Βασίλης και η Δήμητρα, ο Γιώργος και η Μαρία, και ο Λάρι και η Ρία καλούνται να λάβουν μέρος στα παρακάτω παιχνίδια:

Τα κορίτσια μπαίνουν σε ένα καρότσι και καλούνται να ρίξουν όσες περισσότερες κορίνες bowling μπορούν. Ποια θα τα πάει... καλύτερα;

Πόσα πλαστικά κοτόπουλα θα ρίξουν οι άντρες από μία ειδική κατασκευή, χωρίς να βλέπουν τίποτα, με ένα νεροπίστολο;

Πόσα μπαλάκια ping pong θα βγάλουν οι άντρες... φυσώντας μέσα στα ποτήρια που είναι γεμάτα αλεύρι;

Ποιο από τα δύο ζευγάρια που φθάνουν στον τελικό θα συγκεντρώσει πρώτο τους πέντε πόντους;

Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

«MY MAN CAN!»

Σάββατο 3 Αυγούστου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

