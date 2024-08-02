Φωτεινή Ντεμίρη: Μιλάει πρώτη φορά για τον χωρισμό της από τον Χάρη Γρηγορόπουλο

Η Φωτεινή Ντεμίρη και ο Χάρης Γρηγορόπουλος για πάρα πολλά χρόνια ήταν από αυτά τα ζευγάρια που δεν πιστεύεις ποτέ ότι μπορεί να χωρίσουν. Μια ζωή μαζί. Κοινή πορεία και δύο παιδιά που λατρεύουν. Η ίδια μιλώντας στο «Λοιπόν» που κυκλοφορεί και στον Παναγιώτη Βαζαίο, για πρώτη φορά ανοιχτά δηλώνει πως δεν είναι πια ζευγάρι, αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά τους.

-Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι χωρίσατε με τον σύζυγό σας Χάρη Γρηγορόπουλο μετά από τριάντα χρόνια γάμου…

«Με τον Χάρη έχουμε μια οικογένεια, αγαπιόμαστε, είμαστε φίλοι και αυτό δεν αλλάζει. Ζευγάρι δεν είμαστε όμως πλέον».

-Ήσασταν από τα ζευγάρια που πιστεύαμε ότι δεν θα χωρίσετε ποτέ…

«Με ρωτάνε πολλές φορές αν υπάρχει μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο. «Πείτε μου εσείς» τους απαντώ, γιατί εγώ δεν το βρήκα ποτέ αυτό το μυστικό. Θέλει αγάπη και πολλή υπομονή για να μείνουν δύο άνθρωποι μαζί».

-Έχετε πάρει ήδη διαζύγιο με τον Χάρη Γρηγορόπουλο;

«Όχι, όχι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην καθημερινότητά μας. Είμαστε οικογένεια, αλλά δεν είμαστε ζευγάρι. Έχουμε τα παιδιά μας, τα οποία τώρα ακολουθούν κι αυτά τον δικό τους δρόμο».

-Τώρα που έχετε αλλάξει κεφάλαιο στα προσωπικά σας, έχετε σκεφτεί να ξαναφτιάξετε τη ζωή σας, να γνωρίσετε έναν νέο σύντροφο;

«Όχι, δεν με απασχολούν αυτά πράγματα καθόλου. Με ενδιαφέρει η δουλειά μου, η υγεία μου και τα παιδιά μου τίποτε άλλο».

