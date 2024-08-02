Κατερίνα Καραβάτου: Διασχίζοντας τον Βόσπορο με τα παιδιά της

Σαν το σπίτι της θα έχει μάθει η Κατερίνα Καραβάτου την Κωνσταντινούπολη μέχρι να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα του Power of Love. Και πλέον έχει μαζί της και τα δύο παιδιά της, την Αέλια και τον Αρίωνα και η παραμονή της στην πανέμορφη πόλη έχει γίνει ακόμα καλύτερη.

Όταν η ίδια δεν έχει γυρίσματα οι τρεις τους κάνουν τουρισμό, γνωρίζοντας την Κωνσταντινούπολη από τη μία άκρη στην άλλη. Και χθες πρώτη Αυγούστου η μέρα ήταν γεμάτη από εμπειρίες και αξιοθέατα. Η ξενάγησή τους ξεκίνησε με μια από τις ωραιότερες διαδρομές δια θαλάσσης -γιατί με αυτοκίνητο δεν το συνιστούμε καθώς η κίνηση στην χαωτική αυτή μεαγλούπολη με τους εκατομμύρια κατοίκους πραγματικά είναι το μόνο μείον της. Με σκάφος λοιπόν από το λιμάνι του Kabatas ξεκίνησαν για μια μεγάλη κρουαζιέρα μέσα στον Βόσπορο.

