Την Κυριακή 28 Ιουλίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τέσσερα ζευγάρια που είναι διατεθειμένα να τα «σπάσουν» όλα, με στόχο να φτάσουν στον τελικό γύρο και να αναδειχθούν μεγάλοι νικητές!
Δείτε το trailer:
Ο Άρης και η Βάλια, ο Πέτρος και η Σιμέλα, ο Χρήστος και η Δήμητρα, και ο Σαράντος και η Άννα αγνοούν πού έχουν έρθει και παίζουν αγαπημένα παιχνίδια αλλά και νέα:
• Ποιος άντρας θα αφήσει... άθικτα ποτήρια, όταν τραβήξει το τραπεζομάντιλο που βρίσκεται κάτω από αυτά;
• Ποιο κορίτσι θα βάλει τα περισσότερα goal μέσα σε 90 δευτερόλεπτα; Τερματοφύλακες είναι οι άντρες - αντίπαλοι που... τυχαίνει να φορούν στολή... sumo!
• Τα κορίτσια πετούν μπαλόνια νερού και οι άντρες τους πρέπει να τα τρυπήσουν. Ποιος όμως, θα τα πάει καλύτερα;
• Ποιο ζευγάρι θα περάσει πρώτο τέσσερα ποτήρια μέσα από μία διαχωριστική γραμμή;
Την Κυριακή βράδυ μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!
«MY MAN CAN!»
Κυριακή 28 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Δηλώστε συμμετοχή:
https://mymancan.skaitv.gr/
