My Man Can: Με τον Φάνη Λαμπρόπουλο - Κυριακή 29 Ιουλίου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ - Δείτε το trailer

My Μan Can με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

My Man Can

Την Κυριακή 28 Ιουλίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος υποδέχεται τέσσερα ζευγάρια που είναι διατεθειμένα να τα «σπάσουν» όλα, με στόχο να φτάσουν στον τελικό γύρο και να αναδειχθούν μεγάλοι νικητές!

Δείτε το trailer:

Ο Άρης και η Βάλια, ο Πέτρος και η Σιμέλα, ο Χρήστος και η Δήμητρα, και ο Σαράντος και η Άννα αγνοούν πού έχουν έρθει και παίζουν αγαπημένα παιχνίδια αλλά και νέα:

•    Ποιος άντρας θα αφήσει... άθικτα ποτήρια, όταν τραβήξει το τραπεζομάντιλο που βρίσκεται κάτω από αυτά;
•    Ποιο κορίτσι θα βάλει τα περισσότερα goal μέσα σε 90 δευτερόλεπτα; Τερματοφύλακες είναι οι άντρες - αντίπαλοι που... τυχαίνει να φορούν στολή... sumo!
•    Τα κορίτσια πετούν μπαλόνια νερού και οι άντρες τους πρέπει να τα τρυπήσουν. Ποιος όμως, θα τα πάει καλύτερα;
•    Ποιο ζευγάρι θα περάσει πρώτο τέσσερα ποτήρια μέσα από μία διαχωριστική γραμμή;

My Man Can

My Man Can

Την Κυριακή βράδυ μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

«MY MAN CAN!»
Κυριακή 28 Ιουλίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: 
https://mymancan.skaitv.gr/
 

