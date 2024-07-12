My Μan Can με τον Φάνη Λαμπρόπουλο

Το Σάββατο 13 Ιουλίου στις 21.00, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει ακόμα ένα επεισόδιο του «MY MAN CAN!», που επιφυλάσσει διασκεδαστικά παιχνίδια, πολλή δράση και άφθονο γέλιο!

Δείτε το trailer:

Ο Έντουαρντ και η Μέγκι, ο Χρήστος και η Έφη, ο Τάσος και η Βασιλική, και ο Ηλίας και η Άντρεα είναι τα τέσσερα ζευγάρια που θέλουν να κερδίσουν ένα ταξίδι καθώς και το «εισιτήριο» για το επόμενο επεισόδιο, που θα δοθεί το δεύτερο αυτοκίνητο.

Οι άντρες, χωρίς να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους, φουσκώνουν ένα μπαλόνι μέσα σε ποτήρι. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν για να κάνουν την παραπάνω διαδικασία επί επτά φορές;

Τα κορίτσια φοράνε ακουστικά και έχουν δυνατή μουσική στα αυτιά τους, ενώ πρέπει να μαντέψουν τις λέξεις που τους λένε τα αγόρια τους. Ποια θα βρει τις περισσότερες λέξεις μέσα σε 150 δευτερόλεπτα;

Η επόμενη δοκιμασία περιλαμβάνει παρκούρ με... βαλίτσες και βατραχοπέδιλα! Πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι άντρες για να διασχίσουν την ειδικά διαμορφωμένη πίστα;

Τα ζευγάρια που φτάνουν στον τελικό γύρο, ανεβαίνουν σε έναν κυκλικό μύλο και, αφού έρθουν γύρω- γύρω για 30 δευτερόλεπτα, πρέπει να βάλουν γκολ!



Το Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

