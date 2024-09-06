Το «MY MAN CAN» επιστρέφει δυναμικά το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και το «ΜΥ MΑΝ CΑΝ», επιστρατεύει το χιούμορ, τη θετική του ενέργεια και διάθεση για να κάνει... παιχνίδι στον ΣΚΑΪ, μαζί με τέσσερα νέα και ατρόμητα ζευγάρια, που βρίσκονται σε αναζήτηση στόχου!

Ο Φίλιππος και η Έφη, ο Παναγιώτης και η Φαίη, ο Βασίλης και η Μαριλένα, και ο Δημήτρης και η Έλενα καλούνται να αντεπεξέλθουν στις παρακάτω δοκιμασίες:

· Τα τέσσερα κορίτσια να τυλίξουν με χαρτί κουζίνας, από τον λαιμό μέχρι τα πόδια, τους συντρόφους τους. Δεν πρέπει όμως, να αφήσουν κάποιο σημείο ακάλυπτο.

· Τα κορίτσια να σπάσουν επτά... τοίχους, να περάσουν μέσα από αυτούς και να ελευθερώσουν τους συντρόφους τους, που βρίσκονται αλυσοδεμένοι σε μία καρέκλα.

· Τα κορίτσια να πετάξουν κάποια μπαλόνια γεμάτα νερό στους συντρόφους τους, και εκείνοι με τη σειρά τους να τα σπάσουν με το ειδικό καπέλο που φοράνε.

· Τα ζευγάρια να φυσήξουν όσο πιο δυνατά μπορούν, προκειμένου τα μπαλάκια του ping pong να φθάσουν στο τέρμα.

· Τα δύο ζευγάρια που προκρίνονται στον τελικό, να βάλουν πρώτοι τις χρωματιστές μπάλες στο ειδικό καλάθι.

Κάθε Σαββατόβραδο μπαίνουμε σε «play» - τα ζευγάρια για απολαυστικές δοκιμασίες και οι τηλεθεατές για μοναδικές στιγμές!

Δείτε το trailer:

