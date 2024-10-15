Μπιμπίλας: Η τελευταία επιθυμία της Χρονοπούλου και ο λόγος που πήγε στο μνημόσυνο ενώ είναι άθρησκος

Tο ετήσιο μνημόσυνο από τον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου τελέστηκε την Κυριακή από το «Χαμόγελο του Παιδιού» τον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Παιανίας.

Ο οργανισμός ως «οικογένεια» και κληρονόμοι της αγαπημένης ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά πέρυσι έπειτα από πτώση που είχε εντός τους σπιτιού της, ανέλαβε και τα διαδικαστικά για την τέλεση του μνημόσυνου της.

Εκεί βρέθηκαν φυσικά και κάποιοι φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα της ζωής της, ανάμεσά τους και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ηθοποιός, Πρόεδρος του ΤΑΣΕΗ και Βουλευτής του κόμματος, Πλεύση Ελευθερίας που μίλησε και στην κάμερα ης εκπομπής «Το Πρωινό»:

«Εγώ βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τη μνήμη μιας αγαπημένης μου φίλης που είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα μετά το θάνατο του ανθρώπου, είτε η τέφρα υπάρχει εδώ, είτε κάπου αλλού. Εγώ είμαι άθρησκος και δεν πιστεύω τίποτα απ’ όλα αυτά» είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας και συνέχισε:

Η επιθυμία σε εμάς ήταν η τέφρα να μπει εδώ, η επιθυμία της σε παλαιότερο χρόνο προς άλλο φίλο ήταν να σκορπιστεί. Υπάρχουν δύο επιθυμίες σε διαφορετικούς χρόνους. Οπότε, αν πούμε ότι η τελευταία διαθήκη είναι η έγκυρη, άρα και η τελευταία της επιθυμία να μπει εδώ η τέφρα είναι έγκυρη»

Ενώ στο ίδιο βίντεο και ο Μάκης Δελλαπόρτας εξέφρασε τη στενοχώρια του για την απουσία πολλών ανθρώπων από το μνημόσυνο καθώς και για τον διαχωρισμό των φίλων της που έκαναν ξεχωριστό μνημόσυνο αλλού λέγοντας:

«Είμαι πάντα εδώ, αυτή τη φορά χωρίς εκείνη, αισθάνομαι λίγο περίεργα. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, απλά λείπει εκείνη, μου λείπει η Μαίρη. Σίγουρα πρέπει να γίνει η τελευταία της επιθυμία, η τέφρα να μείνει εδώ στο σπίτι της.

Στεναχωριέμαι που δεν είναι εδώ πάρα πολύς κόσμος για να την θυμηθεί, αλλά τη θυμούνται έτσι κι αλλιώς. Είναι στενάχωρο που έγιναν δύο μνημόσυνα, θα ήθελα να τελειώσει αυτό για να ηρεμήσει και η ψυχή της.

Δεν είναι ωραίο οι φίλοι που την αγαπήσαμε να είναι χωρισμένοι στα δύο, δεν θα το ήθελε και η Μαίρη. Ο κ. Γιαννόπουλος και το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ο κληρονόμος της Μαίρης και αυτό πρέπει να το σεβαστώ»

