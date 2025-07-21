Η Μπίλι Άιλις προκάλεσε εντύπωση κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Μάντσεστερ, όταν ανακοίνωσε εργάζεται πάνω σε ένα πρότζεκτ που γυρίζεται σε 3D με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον. Το βράδυ του Σαββάτου σε ένα κατάμεστο στάδιο στο Μάντσεστερ η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανέφερε: «Μπορεί να παρατηρήσατε πως υπάρχουν περισσότερες κάμερες από το συνηθισμένο. Δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά δουλεύω σε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό με κάποιον που ονομάζεται Τζέιμς Κάμερον – και θα είναι σε 3D».

Είπε μόνο ότι γυρίζει κάτι που απαιτεί να φοράει την ίδια ενδυμασία και στις τέσσερις νύχτες συναυλίες της στο Co-op Live, όπου ο Κάμερον ήταν στο κοινό. Οι θαυμαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικάζουν ότι θα μπορούσε να είναι ντοκιμαντέρ, ταινία ή ακόμα και μουσικό βίντεο.

Στο παρελθόν, η Άιλις έχει κυκλοφορήσει αρκετές ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του ντοκιμαντέρ του 2021 «Billie Eilish: The World’s a Little Blurry» και της ταινίας συναυλίας «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles». Η Άιλις βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του τρίτου άλμπουμ της «Hit Me Hard and Soft», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι.

(Φωτογραφία: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.