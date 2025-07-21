Οι θαυμαστές του Νικ Κέιβ κατέκλυσαν κοινωνικό βιβλιοπωλείο στο Χόουβ, στη νότια Αγγλία, στο οποίο ο μουσικός δώρισε 2.000 βιβλία από την προσωπική του συλλογή. Ο Αυστραλός τραγουδιστής έκανε τη δωρεά στο βιβλιοπωλείο Oxfam, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The Guardian». Τα βιβλία ήταν κάποτε μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης, η οποία αναδημιουργήθηκε για μια εγκατάσταση τέχνης που παρουσιάστηκε στη Δανία και τον Καναδά.

Υπάλληλος του βιβλιοπωλείου δήλωσε στην εφημερίδα Argus: «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα δωρεά. Τα είδη των βιβλίων είναι πολύ διαφορετικά - υπάρχει φιλοσοφία, τέχνη, θρησκεία, ακόμη και παλιά χαρτόδετα βιβλία μυθοπλασίας. Είναι μια απίστευτη δωρεά με μεγάλη ποικιλία. Προφανώς κράτησε τα βιβλία του, μερικά από αυτά είναι αρκετά παλιά».

A donation of 2,000 books to Oxfam caused crowds outside its Hove branch as some lucky fans bought a slice of the singer’s life along with their book ⬇️ https://t.co/QLaGuXk0x4 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) July 20, 2025

Στη συλλογή περιλαμβάνονται έργα των Σαλμάν Ρουσντί, Ίαν ΜακΓιούαν και Κρίστοφερ Χίτσενς, αλλά και σε πρώτη έκδοση το μυθιστόρημα του Τζόνι Κας «Man In White, αναφέρουν οι Times.

Ο Κέιβ και η οικογένειά του μετακόμισαν στο Μπράιτον, κοντά στο Χόουβ τη δεκαετία του 2000. Ένας από τους γιους του, ο Άρθουρ, πέθανε το 2015 αφού έπεσε από έναν γκρεμό στο Όβινγκντιν Γκαπ στο Μπράιτον. Η οικογένεια έφυγε για το Λος Άντζελες, και στη συνέχεια για το Λονδίνο. Το 2023, πούλησαν το σπίτι στο Μπράιτον. Ο Κέιβ έγραψε: «Το Μπράιτον είχε γίνει πολύ λυπηρό... επιστρέψαμε, ωστόσο, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι, ανεξάρτητα από το πού ζούσαμε, απλώς παίρναμε τη θλίψη μας μαζί μας».

Nick Cave fans swarm charity bookshop in UK after musician donates thousands of books. "The Australian singer made the donation to Hove’s Oxfam Bookshop on Blatchington Road."https://t.co/d8uJ1URshk — Oxfam News Team (@oxfamgbpress) July 21, 2025

Πολλά από τα λογοτεχνικά έργα του Νικ Κέιβ μοιάζουν απλώς με κανονικά βιβλία στα ράφια, εκτός αν οι θαυμαστές ψάξουν, είπε ο υπάλληλος του βιβλιοπωλείου. «Κάποια έχουν αεροπορικά εισιτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ως σελιδοδείκτες και ορισμένοι πελάτες ανέφεραν ότι βρήκαν άλλα με υπογραμμισμένες προτάσεις ή αποσπάσματα σημειωμένα με το γραφικό χαρακτήρα του Κέιβ» διευκρίνισε.

