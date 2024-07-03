Από τους λίγους τόσο ειλικρινείς και μη στημένους καλλιτέχνες ο Γιώργος Μαργαρίτης είναι πραγματικά απόλαυση σε όλες- τις λίγες- τηλεοπτικές του εμφανίσεις.

Όπως αυτή που έκανε χθες στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον παρουσιαστή να μην περνάει και τόσο εύκολα αλλά προς τιμήν του να βάζει στο επεισόδιο την επική στιγμή που ο λαϊκός τραγουδιστής έφερε στην επιφάνεια το παρελθόν του.

«Εγώ πάντως, Γιώργο, ειλικρινά αυτόν τον Γιώργο Μαργαρίτη που γνωριζόμαστε 35 χρόνια, αυτόν τον Γιώργο έχω αγαπήσει. Τον Γιώργο τον λαϊκό, τον αυθεντικό που είναι και βγαλμένος μέσα από την πιάτσα», του είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για να του απαντήσει ο Γιώργος Μαργαρίτης:

«Και ‘γω σήμερα ξέρεις τι βλέπω μπροστά μου; Έναν Γρηγόρη 17 χρονών! Λες και δεν άλλαξες καθόλου».

«Α ρε Γιωργάρα, να είσαι καλά. Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε φίλε, ειλικρινά», αντααπάντησε ο οικοδεσπότης του late night για να έρθει η «κατραπακιά»:

Γιώργος Μαργαρίτης: Και η κοπέλα! Πως την έλεγαν την κοπέλα που ήσασταν μαζί τότε;

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Τότε, για ποια… Την Ράνια;

Γ.Μ.: Τη Ράνια.

Γ.Α.: Τη Ράνια, βέβαια!

Γ.Μ.: Ναι, ήταν και αυτό παιδάκι.

Γ.Α.: Βέβαια, ήταν και αυτή. Ίδια ηλικία είμαστε με τη Ράνια, να είναι καλά.

Γ.Μ.: Την βλέπεις, χαιρετίσματα! Γεια σου Ράνια! Μικρά παιδιά ήσασταν τότε.

«Δεν την βλέπω γιατί πλέον είναι πολιτικός. Για τη Ράνια Θρασκιά λέμε, είναι πολιτικός οπότε να της ευχηθούμε καλή τύχη και καλή σταδιοδρομία πολιτική. Άφησε την τηλεόραση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή» ολοκλήρωσε τη συζήτηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Ο Γιώργος Μαργαρίτης μίλησε ακόμα για το πώς αποφάσισε να κόψει το κάπνισμα, όταν μετά την κυκλοφορία του δίσκου του “Οι δρόμοι του πουθενά”, δεν του άρεσε η φωνή του από το τσιγάρο.

«Πήγα σε ένα μεγαλογιατρό και δεν μου είπε τίποτα το σπουδαίο, με κοίταξε και μου είπε : Γιώργο δεν έχεις χορτάσει τσιγαριλίκι; Λέω, γιατί μου την είπε τώρα. Δεν είχα πάει σε κανέναν γιατρό για τον λαιμό μου, ποτέ. Βγαίνω έξω, ήμουν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, τα παίρνω όπως ήταν (σ.σ. τα τσιγάρα) και τον αναπτήρα και τα πετάω στον κάλαθο των αχρήστων. Εκεί ήταν το τέλος, το 2002, Μάιος μήνας»

Ενώ με αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε και για την εξάρτησή του από τον τζόγο και το πως τελικά κατάφερε να ξεφύγει:

«Τον τζόγο τον έκοψα μαχαίρι όταν ο Τάκης Σούκας μου είπε “θα κάνουμε έναν δίσκο αν κόψεις τον τζόγο, αλλιώς δεν τον κάνουμε”. Του γύρεψα επειδή ερχόταν η Πρωτοχρονιά το 1981… Του λέω “αύριο έχουμε καινούργια χρονιά, δικαιούμαι να παίξω” και ρίξαμε μία ζαριά στο Γκύζη και αυτό ήταν» είπε ο Γιώργος Μαργαρίτης και συνέχισε:

«10 χρόνια με έκανε ό,τι ήθελε ο τζόγος. Μέχρι που πήγε το μυαλό μου να βάζω καβάτζες να έχω χαρτζιλίκι για τις γκίνιες. Θα μπορούσα να ήμουν 10 χρόνια πριν γνωστός, το ένιωθα από την ανταπόκριση του κόσμου, όταν τραγουδούσα».

Ενώ αναφέρθηκε και με πολύ ωραία λόγια τόσο για τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου, όσο και για τους νέους τραγουδιστές στους οποίου όπως είπε χρωστάει πολλά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.