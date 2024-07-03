Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Αναμένοντας το πρώτο τους παιδί κυκλοφόρησαν νέο ντουέτο με ένα τρυφερό κλιπ

Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης περιμένοντας τον ερχομό τους πρώτου τους παιδιού, ενώνουν ξανά τις φωνές τους σ’ ένα «μαγικό» ντουέτο, το «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα», που κυκλοφορεί, μαζί με music video, από την Panik Records.

Οι δύο επιτυχημένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες, καθένας εκ των οποίων γράφει τη δική του δυναμική πορεία στη δισκογραφία και τις live εμφανίσεις, «ντύνουν» με τις φωνές τους ένα ερωτικό τραγούδι, συνώνυμο της δικής τους προσωπικής ευτυχίας. Μιας ευτυχίας που ειδικά το πρώτο διάστημα έκρυβαν από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά που πλέον δείχνουν παντού, ακόμα και σε video clip.

Και αυτό το τραγούδι της λοιπόν συνοδεύεται από ένα εξίσου ρομαντικό και τρυφερό music video, με «φόντο» μία ξεχωριστή ιστορία αγάπης. Σαν τη δική τους ιστορία αγάπης που τους οδήγησε από τη φιλία στον έρωτα. Η Ανδρομάχη σε προχωρημένη εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, λάμπει από ευτυχία, όπως φυσικά και ο σύντροφός της εν αναμονή του μωρού τους.

Το «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα», το δεύτερο ντουέτo των δύο καλλιτεχνών μετά το «Η Αγάπη Αυτή»,που φαίνεται πως εκτός από οικογένεια θα γίνουν και το πιο πετυχημένο καλλιτεχνικό ντουέτο.

