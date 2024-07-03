Θα επιστρέψει τελικά ο Νότης Σφακιανάκης;

Ωστόσο τη σεζόν που μας πέρασε άρχισε να ακούγεται πολύ έντονα πως ο Νότης Σφακιανάκης έχει αποφασίσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση από τη νέα σεζόν και μάλιστα κάνει και συζητήσεις για αυτό.

Ο CEO και συνιδρυτής της Panic Records Γιώργος Αρσενάκος βρέθηκε σήμερα στα πλατό του «Fay’s Time» του ΣΚΑΙ και είχε να πει πολλά.

«Ο Νότης Σφακιανάκης ανήκει στην Panik, ξεκινήσαμε το 2016. Είναι κάτι που θέλουμε όλοι. Είναι αυτό που σου λέω, πότε θα νιώσει έτοιμος ο καλλιτέχνης», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Αρσενάκος και συνέχισε:

«Προσπαθώ. Μιλάω με τον παραγωγό του, μιλάω και με το περιβάλλον, στέλνουμε τραγούδια… Είμαστε σε μια τέτοια επαφή, αλλά δεν μπορούμε να εκβιάσουμε καταστάσεις, δεν μπορούμε να πιέσουμε, δεν μπορούμε να πιέσουμε κανέναν. Ο καθένας έρχεται η στιγμή του που νιώθει όταν θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει».

Πόσο όμως μπορεί ή όχι να πιέσει τον Νότη Σφακιανάκη να δρομολογήσει την επιστροφή που όλοι περιμένουν;

«Ένας καλλιτέχνης με 35 χρόνια πορείας που έχει συντρίψει όλα τα ρεκόρ, δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει. Είναι δική του επιλογή. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο καλλιτεχνικό θηρίο δεν μπορεί να ηρεμήσει και θα έρθει η στιγμή που όλο αυτό που έχει θα επανέλθει γιατί είναι νέος άνθρωπος, ο κόσμος τον λατρεύει, έχει μια απίστευτη δισκογραφία» λέει ο Γιώργος Αρσενάκος και συνεχίζει:

«Ο Νότης Σφακιανάκης απουσιάζει από το 2020. Έχουμε μια τριλογία που πρέπει να ολοκληρώσουμε, έχουμε βγάλει το Κοινωνικό, το Ερωτικό και τώρα μένει το Χορευτικό»

