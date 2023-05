Η επεισοδιακή ένωση των The View: Viral το συγκρότημα που πλακώθηκε επί σκηνής- Δείτε βίντεο

Οι θαυμαστές έμειναν έκπληκτοι όταν το σκωτσέζικο συγκρότημα - γνωστότερο για την επιτυχία του, Same Jeans, που έφτασε στο νούμερο τρία στα charts το 2007 - χρειάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στο Ινστιτούτο Κωφών στο Μάντσεστερ χθες το βράδυ.

Το γιατί το ρητό "από μακριά κι αγαπημένοι" δεν θα μπορούσε να βρει κυριολεκτικότερη εφαρμογή αποτυπώνεται στα μάλλον σοκαριστικά πλάνα της... επεισοδιακής επιστροφής του ροκ συγκροτήματος The View που κυριολεκτιικά "τα έσπασε επί σκηνής" αφού τα μέλη τους επιδόθηκαν σε έναν άγριο δημόσιο καυγά μπροστά στα μάτια του έκπληκτου κοινού με τον τραγουδιστή να γρονθοκοπεί εν τέλει τον μπασίστα ουρλιάζοντας "Θα σε σκοτώσω!"

Οι θαυμαστές έμειναν έκπληκτοι όταν το σκωτσέζικο συγκρότημα - γνωστότερο για την επιτυχία του, Same Jeans, που έφτασε στο νούμερο τρία στα charts το 2007 - χρειάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στο Ινστιτούτο Κωφών στο Μάντσεστερ χθες το βράδυ.

Ήταν η πρώτη τους εμφάνιση μετά από περισσότερα από πέντε χρόνια, αφού είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά στη γενέτειρά τους, το Νταντί το 2017 - μια δεκαετία μετά όταν το πλατινένιο άλμπουμ τους Hats Off to the Buskers προτάθηκε για το Mercury Prize.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.